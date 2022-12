Risultati Premier League e classifica/ Le partite della 17^ giornata (26 dicembre)

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SI PARTE DA BRENTFORD TOTTENHAM

I risultati Premier League tornano protagonisti nel giorno più “classico” per il massimo campionato inglese, infatti dopo la pausa per i Mondiali Qatar 2022 la ripartenza è fissata proprio oggi, 26 dicembre, per la Premier League che ha nel Boxing Day (come gli inglesi chiamano il giorno di Santo Stefano) dedicato al calcio una tradizione fortissima. Quest’anno naturalmente il fascino è ancora maggiore appunto perché si tornerà a giocare in campionato proprio oggi dopo circa un mese e mezzo, siamo alla diciassettesima giornata ma in realtà nessuno ne ha già giocate sedici.

La Premier League infatti deve ancora recuperare anche l’interruzione dovuta al lutto per la morte e poi i solenni funerali di Stato della regina Elisabetta II e tutte le squadre hanno una o due partite ancora da recuperare. Un problema non da poco nel sovraffollato calendario del calcio inglese, ma naturalmente non si poteva fare altrimenti. Volendo dare uno sguardo alla classifica della Premier League, possiamo esaltare l’Arsenal che è in fuga con ben cinque lunghezze di vantaggio su Manchester City a parità di partite disputate, i Gunners possono sognare ciò che non ottengono ormai da troppi anni.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa succederà tra oggi e domani per quanto riguarda i risultati Premier League, esaminando il programma delle partite per la diciassettesima giornata del torneo. Ad esempio oggi, lunedì 26 dicembre 2022, si comincerà alle ore 13.30 con l’anticipo Brentford Tottenham, poi alle ore 16.00 ci saranno quattro incontri in contemporanea, cioè Crystal Palace Fulham, Everton Wolverhampton, Leicester Newcastle e Southampton Brighton, mentre il Boxing Day si completerà alle ore 18.30 con Aston Villa Liverpool e infine alle ore 21.00 con Arsenal West Ham.

Martedì 27 dicembre avremo altre due partite: alle ore 18.30 ci sarà Chelsea Bournemouth, mentre alle ore 21.00 si giocherà l’altro posticipo Manchester United Nottingham Forest. Per completare poi il quadro dei risultati di Premier League per la diciassettesima giornata, ecco che mercoledì 28 dicembre alle ore 21.00 avremo l’ultimo posticipo Leeds Manchester City.

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 17^ GIORNATA

Lunedì 26 dicembre

ore 13.30

Brentford Tottenham

ore 16.00

Crystal Palace Fulham

Everton Wolverhampton

Leicester Newcastle

Southampton Brighton

ore 18.30

Aston Villa Liverpool

ore 21.00

Arsenal West Ham

Martedì 27 dicembre

ore 18.30

Chelsea Bournemouth

ore 21.00

Manchester United Nottingham Forest

Mercoledì 28 dicembre

ore 21.00

Leeds Manchester City

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 37

Manchester City 32

Newcastle 30

Tottenham 29

Manchester United 26

Liverpool 22

Chelsea, Brighton 21

Fulham, Brentford, Crystal Palace 19

Aston Villa 18

Leicester 17

Bournemouth 16

Leeds 15

Everton, West Ham 14

Nottingham Forest 13

Southampton 12

Wolverhampton 10











