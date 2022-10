Risultati Premier League e classifica/ Le partite della decima giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: BRIGHTON TOTTENHAM

I risultati Premier League tornano protagonisti nel weekend, la situazione del massimo campionato inglese è anomala perché è stata sfalsata dal lutto per la morte e poi dai solenni funerali di Stato della regina Elisabetta II. Dopo lo stop totale della settima giornata, che è stata rinviata per intero a data da destinarsi, anche l’ottava giornata è stata disputata solo parzialmente. Di conseguenza oggi parliamo di quella che formalmente è la decima giornata, tuttavia sarà in realtà il nono oppure l’ottavo impegno per le squadre che scenderanno in campo, a seconda se abbiano una o due partite ancora da recuperare.

Un problema non da poco nel sovraffollato calendario del calcio inglese, a maggior ragione in una stagione nella quale anche la Premier League, come tutti gli altri campionati, dovrà osservare una lunga sosta in corrispondenza dei Mondiali Qatar 2022. Volendo dare uno sguardo alla classifica della Premier League, possiamo invece ricordare che in questo momento si starebbe profilando un duello tra l’Arsenal e il Manchester City, con i Gunners davanti di un punto agli uomini di Pep Guardiola.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa succederà tra oggi e domani per quanto riguarda i risultati Premier League, esaminando il programma delle partite per la decima giornata del torneo. Ad esempio oggi, sabato 8 ottobre 2022, si comincerà alle ore 16.00 ma con ben quattro incontri in contemporanea, cioè Bournemouth Leicester, Chelsea Wolverhampton, Manchester City Southampton e Newcastle Brentford, mentre il sabato si completerà alle ore 18.30 con il posticipo Brighton Tottenham.

Domenica 9 ottobre avremo altre quattro partite: alle ore 15.00 ci sarà il fischio d’inizio di Crystal Palace Leeds e West Ham Fulham, mentre alle ore 17.30 si giocherà il big-match Arsenal Liverpool e alle ore 20.00 avremo Everton Manchester United. Per completare poi il quadro dei risultati di Premier League per la decima giornata, ecco che lunedì 10 ottobre alle ore 21.00 avremo il posticipo Nottingham Forest Aston Villa.

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 10^ GIORNATA

Sabato 8 ottobre 2022

ore 16.00

Bournemouth Leicester

Chelsea Wolverhampton

Manchester City Southampton

Newcastle Brentford

ore 18.30

Brighton Tottenham

Domenica 9 ottobre

ore 15.00

Crystal Palace Leeds

West Ham Fulham

ore 17.30

Arsenal Liverpool

ore 20.00

Everton Manchester United

Lunedì 10 ottobre

ore 21.00

Nottingham Forest Aston Villa

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 21

Manchester City 20

Tottenham 17

Brighton 14

Chelsea 13

Manchester United 12

Newcastle, Fulham 11

Liverpool, Brentford, Everton 10

Leeds, Bournemouth 9

Aston Villa 8

Southampton, West Ham 7

Crystal Palace, Wolverhampton 6

Nottingham Forest, Leicester 4

