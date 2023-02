Risultati Premier League e classifica/ Le partite della ventiquattresima giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SI PARTE CON ASTON VILLA ARSENAL

I risultati Premier League tornano protagonisti con le partite della ventiquattresima giornata, anche se dobbiamo ribadire ancora una volta l’avvertenza che si trascina ormai da mesi: il massimo campionato inglese deve correre, oltre alla lunga pausa per i Mondiali Qatar 2022 il calendario della Premier League risulta ingolfato pure dal fatto che a settembre c’erano stati i rinvii in occasione del lutto per la morte della regina Elisabetta II. Siamo alla ventiquattresima giornata, ma in realtà poche tra le venti squadre di Premier League ne ha già giocate ventitré.

Naturalmente non si poteva fare altrimenti e comunque in Inghilterra sono abituati a giocare a gran ritmo, però leggere la classifica della Premier League non è così semplice, a causa appunto del diverso numero di incontri disputati finora. In ogni caso, possiamo ricordare il grande duello al vertice che si è infiammato con il colpo del Manchester City in casa dell’Arsenal per 1-3 nel recupero di mercoledì, adesso c’è una coppia al vertice anche se i Gunners hanno ancora una partita da recuperare. Il cammino quindi è ancora lungo, meglio non fare calcoli e goderci le emozioni che ci offrirà la Premier League, per scoprire cosa succederà in questo terzo weekend del mese di febbraio.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa succederà tra oggi e domani per quanto riguarda i risultati Premier League, esaminando il programma delle partite per la ventiquattresima giornata del torneo. Oggi, sabato 18 febbraio 2023, si comincerà alle ore 13.30 con Aston Villa Arsenal, il grosso delle partite sarà però alle ore 16.00 grazie a Brentford Crystal Palace, Brighton Fulham, Chelsea Southampton, Everton Leeds, Nottingham Forest Manchester City e Wolverhampton Bournemouth, ben sei incontri in contemporanea.

Saremo a quel punto ampiamente oltre la metà dei risultati Premier League, ma per completare il sabato ci sarà ancora alle ore 18.30 il posticipo Newcastle Liverpool. Domani, domenica 19 febbraio, ci saranno infine solamente altri due appuntamenti per stare in compagnia del massimo campionato inglese grazie intanto alle ore 15.00 a Manchester United Leicester, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Tottenham West Ham per chiudere il turno.

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 24^ GIORNATA

Sabato 18 febbraio

ore 13.30

Aston Villa Arsenal

ore 16.00

Brentford Crystal Palace

Brighton Fulham

Chelsea Southampton

Everton Leeds

Nottingham Forest Manchester City

Wolverhampton Bournemouth

ore 18.30

Newcastle Liverpool

Domenica 19 febbraio

ore 15.00

Manchester United Leicester

ore 17.30

Tottenham West Ham

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal, Manchester City 51

Manchester United 46

Newcastle 41

Tottenham 39

Brighton, Fulham 35

Brentford 34

Liverpool 32

Chelsea 31

Aston Villa 28

Crystal Palace 25

Nottingham Forest, Leicester 24

Wolverhampton 23

West Ham 20

Leeds 19

Everton, Bournemouth 18

Southampton 15

