Risultati prove Invalsi, diretta video streaming/ Bianchi presenta il Rapporto 2021

Oggi dalle ore 10.30 si terrà la presentazione dei Risultati delle Prove Invalsi 2021 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr): l’evento, che giunge al culmine di un altro anno scolastico tribolato per l’emergenza Covid-19, sarà disponibile per tutti in diretta video streaming sulla pagina InvalsiOpen o sul canale YouTube di Invalsi (qui a fondo pagina, ndr). Come sempre, specie dopo l’ultima riforma scolastica che ha messo ancora più al centro della didattica lo strumento delle prove Invalsi nazionali, i risultati presenti nel Rapporto Nazionale saranno l’occasione per comprendere più da vicino lo stato di approfondimento conseguito dagli studenti italiani nell’ultimo anno.

Non solo, vi sarà anche modo di conoscere più da vicino lo stato di salute dell’intero sistema scolastico nazionale. Come spiega lo stesso Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione), «Comprendere quale sia la situazione attuale e l’eventuale learning loss dovuto all’emergenza sanitaria permetterà di ideare e attuare iniziative per sostenere la Scuola». Dal 12 luglio 2021, tutti gli studenti delle classi quinte delle superiori che hanno partecipato alle Prove Invalsi hanno potuto iniziare a scaricare la certificazione Invalsi dei livelli di competenza in formato open badge, collegandosi sull’area personale del portale InvalsiOpen.

RAPPORTO INVALSI 2021: ORARI E PROGRAMMA

Il programma dell’evento è scandito lungo l’arco della mattinata e vedrà intervenire i seguenti ospiti nei momenti scanditi tra le 10.30 e le 12.45. Si apre il tutto tra pochi minuti con i saluti istituzionali della Presidente Cnr (ed ex Ministra Miur) Maria Chiara Carrozza; a seguire, alle 10.40 l’introduzione e il coordinamento dei lavori con Stefano Versari (Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione Ministero dell’Istruzione); alle 10.50 la relazione di apertura con il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Segue alle 11.10 le rilevazioni Invalsi 2021 con la Presidente Invalsi Anna Maria Ajello, mentre alle 11.30 interverrà per illustrare lo specifico dei risultati delle prove nazionale il responsabile dell’area prove Invalsi Roberto Ricci. Discussione di circa un quarto d’ora fino alle 12.30, quando poi terrà il suo intervento conclusivo il Ministro Miur Bianchi (chiusura dei lavori alle 12.45). Ricordiamo che la presentazione dei Risultati Invalsi 2021 avverrà sia sulla pagina online di InvalsiOpen, sia sul canale YouTube collegato: a questo link invece (dopo le ore 11) troverete tutto il materiale, i risultati, i resoconti e gli esiti delle Prove Invalsi 2021 (e anche passate)

