Risultati qualificazioni Euro 2024, classifiche/ Diretta gol live score, 27 marzo

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, SI RIVEDONO I BLUES

Questo lunedì 27 marzo 2023 ci delizia con nuovi risultati delle qualificazioni a Euro 2024. Seconda giornata di qualificazioni per strappare un biglietto per la Germania, sede dei prossimi campionati Europei. Questo turno verrà giocato completamente in serata con tutti e otto i match alle ore 20:45. Per il Gruppo F l’Austria ospita l’Estonia dopo aver rifilato quattro reti all’Azerbaigian, impegnato invece nella trasferta di Solna contro la Svezia.

Signorini saluta tutti tranne Nikita al GF Vip/ Gaffe durante il collegamento: è polemica!

Nel Gruppo B ecco la Francia che dopo il 4-0 all’Olanda se la vedrà in terra irlandese. Per gli Oranje obbligo di riscatto al De Kuip di Rotterdam con Gibilterra, sconfitta nettamente 3-0 dalla Grecia. Scende in campo anche il Gruppo G con uno scontro tra Montenegro Serbia, nazioni che unite in “Serbia e Montenegro” parteciparono al Mondiale 2006 essendo all’epoca denominata con la nomenclatura di Unione Statale. Insieme a loro, anche la sfida tra Ungheria e Bulgaria mentre riposerà la Lituania, sconfitta 2-0 dalla Serbia all’esordio. Infine il Gruppo E che vedrà la Polonia, frastornata dal 3-1 subito dalla Repubblica Ceca, che cercherà di rialzare la china contro l’Albania. A proposito di formazionie ceca, i ragazzi del CT Silhavy partiranno per la Moldavia, fermata 1-1 in casa dalle Isole Far Oer.

GF Vip: Luca Onestini e Bea Bozzuto stanno insieme?/ Gli indizi social della modella

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione delle classifiche dei quattro raggruppamenti che scenderanno in campo quest’oggi tenendo conto dei risultati delle qualificazioni a Euro 2024. Nel Gruppo B comandando Francia e Grecia che hanno rispettivamente sconfitto l’Olanda 4-0 e Gibilterra 3-0 con l’Irlanda ferma a guardare, in attesa del proprio debutto interno con i francesi. Nel Gruppo E una sola squadra al comando vale a dire la Repubblica Ceca, vincitrice in quel di Praga contro la Polonia. Un gol e un punto a testa nell’incontro tra la Moldavia e le Isole Far Oer. In attesa di debuttare invece l’Albania, chiamata alla sfida contro i polacchi.

Francesco Chiofalo e Maria Laura De Vitis fidanzati?/ Dopo Drusilla Gucci, pizzicati…

Passiamo al Gruppo F dove guidano a braccetto Austria e Belgio capaci di vincere le proprie sfide senza troppi patemi d’animo, relegando di fatto Azerbaigian e Svezia nei bassifondi della classifica. Se i Diavoli Rossi si riposano, gli austriaci avranno l’onore di giocare la seconda gara consecutive in casa ospitando l’Estonia, non ancora scesa in campo. Concludiamo col Gruppo G con Serbia e Montenegro che si sfideranno da prime della classe. Nulla da fare per Bulgaria e Lituania, partite col piede sbagliato senza segnare nemmeno un gol. I bulgari hanno l’occasione di mettere a segno la propria prima rete in occasione della trasferta dell’Ungheria, una delle sorprese della storia recente del calcio europeo grazie agli ottimi risultati inflitti a Francia, Germania e Inghilterra tra Europei e Nations League.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE

GRUPPO B

Ore 20.45 Irlanda Francia

Ore 20.45 Olanda Gibilterra

CLASSIFICA GRUPPO B

Francia (1) 3

Grecia (1) 3

Irlanda (0) 0

Gibilterra (1) 0

Olanda (1) 0

GRUPPO E

Ore 20.45 Polonia Albania

Ore 20.45 Moldavia Repubblica Ceca

CLASSIFICA GRUPPO E

Repubblica Ceca (1) 3

Far Oer (1) 1

Moldavia (1) 1

Albania (0) 0

Polonia (1) 0

GRUPPO F

ore 20:45 Austria Estonia

ore 20.45 Svezia Azerbaigian

CLASSIFICA GRUPPO F

Austria (1) 3

Belgio (1) 3

Estonia (0) 0

Azerbaigian (1) 0

Svezia (1) 0

GRUPPO G

ore 20.45 Montenegro Serbia

ore 20.45 Ungheria Bulgaria

CLASSIFICA GRUPPO G

Serbia (1) 3

Montenegro (1) 3

Ungheria (0) 0

Bulgaria (1) 0

Lituania (1) 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA