RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Non si gioca in Kosovo, diretta gol live, 15 ottobre 2023

Presentando i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, abbiamo già accennato al fatto che purtroppo Kosovo Israele è stata rinviata a causa dello stato di guerra in cui Israele è precipitata in seguito agli attacchi terroristici di Hamas. Naturalmente il calcio passa in secondo piano in questo momento, ma la situazione del girone I si fa complessa, perché Israele ha visto rinviate entrambe le partite che avrebbe dovuto giocare in questi giorni. Giovedì il match previsto era quello contro la Svizzera, spostato al 15 novembre prossimo (naturalmente sperando che ciò sia possibile) portando a tre le partite che Israele e anche gli elvetici dovranno giocare nella finestra di novembre.

Questo tuttavia rende di fatto impossibile immaginare che pure Kosovo Israele possa essere disputata il mese prossimo, di conseguenza i verdetti di questo girone potrebbero restare in bilico. Se infatti è sostanzialmente impossibile che il Kosovo lotti per i primi due posti, Israele aveva raccolto 11 punti nelle prime sei giornate e di conseguenza era pienamente in corsa per la qualificazione alla fase finale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOMENICA INTENSA!

Oggi domenica 15 ottobre 2023 scenderanno in campo le Nazionali che avranno l’onore di aprire l’ottava giornata di partite per quanto riguarda i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, cioè quelle che hanno giocato evidentemente giovedì sera nella precedente settima giornata, che ha aperto la finestra del mese di ottobre dedicata alle Nazionali e in particolare appunto ai risultati qualificazioni Euro 2024, che culmineranno poi con gli ultimi due turni nel mese di novembre.

Ricordiamo che il torneo degli Europei 2024 si disputerà la prossima estate in Germania, che per questo motivo è qualificata d’ufficio alla fase finale, come succederà all’Italia per l’edizione 2032, che proprio in questi giorni è stata assegnata al nostro Paese insieme alla Turchia – nel 2028 invece saranno tutte le Federazioni delle Isole Britanniche (Eire compresa) ad ospitare il torneo continentale che vede proprio l’Italia campionessa in carica grazie al trionfo a Wembley contro l’Inghilterra nell’estate 2021. Per rivedere in campo gli Azzurri tuttavia dovremo aspettare martedì, meglio scoprire cosa ci attende oggi per quanto riguarda i risultati delle qualificazioni a Euro 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: TUTTE LE PARTITE

Premesso tutto ciò, non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a presentare il programma delle partite di oggi per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, anche perché saranno ben otto, nonostante il triste rinvio di Kosovo Israele per le tristi vicende di questi giorni. Si comincerà già alle ore 15.00 con Georgia Cipro per il girone A, mentre alle ore 18.00 saranno in programma due incontri, cioè Repubblica Ceca Isole Far Oer nel girone E ed inoltre Svizzera Bielorussia per il girone I delle qualificazioni europee.

Infine, la fascia più ricca di partite per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024 sarà quella di prima serata con inizio alle ore 20.45, quando avremo cinque incontri: il girone A si completerà con il big-match Norvegia Spagna, nel girone E avremo Polonia Moldavia e per il girone I ecco Romania Andorra, ma avremo anche le due partite del giorno nel girone D, cioè Turchia Lettonia e Galles Croazia, per completare una ricchissima domenica di calcio.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 15.00 Georgia Cipro

Ore 20.45 Norvegia Spagna

CLASSIFICA: Scozia 15, Spagna 12, Norvegia 10, Georgia 4, Cipro 0

GIRONE D

Ore 20.45 Turchia Lettonia

Ore 20.45 Galles Croazia

CLASSIFICA: Turchia 13, Croazia 10, Galles 7, Armenia 7, Lettonia 3

GIRONE E

Ore 18.00 Repubblica Ceca Isole Far Oer

Ore 20.45 Polonia Moldavia

CLASSIFICA: Albania 13, Polonia 9, Repubblica Ceca 8, Moldavia 8, Far Oer 1

GIRONE I

Ore 18.00 Svizzera Bielorussia

Ore 20.45 Romania Andorra

CLASSIFICA: Svizzera 14, Romania 13, Israele 11, Kosovo 7, Bielorussia 5, Andorra 2

