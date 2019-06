Risultati qualificazioni Europei 2020/ Classifiche gironi, diretta gol live (oggi)

I risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 saranno protagonisti anche questa sera, martedì 11 giugno 2019. Oggi si chiuderanno i due turni in programma in questo mese di giugno – naturalmente oggi tornano in campo le squadre che avevano giocato sabato, per vivere la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020 che negli altri gruppi è stata disputata ieri. Le partite che vedremo oggi sono ben tredici, delle quali due anticipate nel pomeriggio italiano per esigenze di fuso orario: si comincerà alle ore 16.00 con Kazakistan San Marino (girone I) mentre alle ore 18.00 avremo Azerbaigian Slovacchia (girone E), infine le altre undici sfide saranno alle ore 20.45. Si tratterà di Germania Estonia e Bielorussia Irlanda del Nord del girone C; Ungheria Galles del girone E; Islanda Turchia, Andorra Francia e Albania Moldavia del girone H; Russia Cipro e Belgio Scozia del girone I; Liechtenstein Finlandia, Italia Bosnia e Grecia Armenia per il girone J.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: IL GIRONE DELL’ITALIA

I risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 ci interesseranno dunque particolarmente da vicino, perché tornerà in campo anche l’Italia. Gli azzurri hanno iniziato alla grande con tre vittorie su altrettante partite, l’ultima sabato sera in Grecia. L’Italia del nuovo corso di Roberto Mancini vince e convince, se oggi a Torino arrivasse una nuova vittoria sulla Bosnia avremmo già un piede agli Europei 2020, anche se non siamo ancora nemmeno a metà del girone. Posizione ben più delicata per la Bosnia, a causa della sconfitta subita sabato in Finlandia: gli slavi dunque avrebbero grande bisogno di tornare dalla trasferta in Italia con almeno un punto, così come deve vincere la Grecia in casa contro l’Armenia, per riscattarsi subito dopo la batosta casalinga subita contro gli azzurri. Chi invece ha cominciato con il piede giusto è la Finlandia, che oggi gioca contro il Liechtenstein e dunque dovrebbe cogliere la terza vittoria che potrebbe avvicinare una storica prima qualificazione alla fase finale di un Europeo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: PARTITE E CLASSIFICHE

GIRONE C

Ore 20.45

Germania Estonia

Bielorussia Irlanda del Nord

CLASSIFICA: Irlanda del Nord 9; Germania 6; Olanda 3; Estonia, Bielorussia 0.

GIRONE E

Ore 18.00

Azerbaigian Slovacchia

Ore 20.45

Ungheria Galles

CLASSIFICA: Ungheria, Croazia 6; Galles, Slovacchia 3; Azerbaigian 0.

GIRONE H

Ore 20.45

Islanda Turchia

Andorra Francia

Albania Moldavia

CLASSIFICA: Turchia 9; Francia, Islanda 6; Albania, Moldavia 3; Andorra 0.

GIRONE I

Ore 16.00

Kazakistan San Marino

Ore 20.45

Russia Cipro

Belgio Scozia

CLASSIFICA: Belgio 9; Russia, Scozia 6; Cipro, Kazakistan 3; San Marino 0.

GIRONE J

Ore 20.45

Liechtenstein Finlandia

Italia Bosnia

Grecia Armenia

CLASSIFICA: Italia 9; Finlandia 6; Grecia, Bosnia 4; Armenia 3; Liechtenstein 0.



