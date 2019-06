Risultati qualificazioni Europei 2020/ Classifiche e diretta gol, 4^ giornata

I risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 proseguono con le partite di lunedì 10 giugno: tornano in campo le nazionali che erano state impegnate lo scorso venerdì, e che di conseguenza affrontano quella che è la loro quarta giornata. Possiamo dunque andare a vedere quali sono le partite in programma, e si tratta di un piatto ricco: tutte le sfide sono previste alle ore 20:45 e per il girone A avremo Repubblica Ceca Montenegro e Bulgaria Kosovo. Nel girone B le due gare sono Ucraina Lussemburgo e Serbia Lituania, poi in campo per il girone D con Irlanda Gibilterra e Danimarca Georgia mentre per il girone F le gare cui assisteremo sono Spagna Svezia, Malta Romania e Far Oer Norvegia. Infine il gruppo G: qui assisteremo a Polonia Israele, Lettonia Slovenia e Macedonia Austria. È forse ancora troppo presto per tracciare qualche bilancio definitivo sulle qualificazioni, ma certamente queste partite aiuteranno a dirci di più sullo stato dei lavori e su come cambierà la classifica dei vari gironi, anche perché con questa quarta giornata arriviamo quasi a metà percorso…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LA BIG

Nelle partite odierne per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020, l’unica vera big che vedremo in campo è la Spagna: le Furie Rosse come da pronostico stanno dominando il loro girone e per il momento hanno vinto tutte le partite giocate. La nazionale di Luis Enrique infatti sta veleggiando a punteggio pieno, e oggi ha la grande occasione di chiudere virtualmente i conti: gioca infatti contro la Svezia che è seconda in classifica, e anche la nazionale che già sulla carta era considerata come la sua principale rivale. Dovesse arrivare una vittoria, la Spagna sarebbe in fuga: anche con una potenziale affermazione della Romania il vantaggio sulla principale inseguitrice – potrebbero diventare due – salirebbe a 6 punti, e questo con ancora sei partite da giocare. Va detto che sicuramente la Spagna era già la netta favorita per vincere il suo girone, in più ha anche avuto fortuna nel sorteggio: ora dunque vedremo come andranno le cose, anche se forse la nazionale di Luis Enrique avrebbe preferito giocare la Nations League nei giorni scorsi sa che ha una missione altrettanto importante da portare a termine, ovvero quella di qualificarsi agli Europei 2020 con largo anticipo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, 4^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 20:45 Repubblica Ceca Montenegro

Ore 20:45 Bulgaria Kosovo

CLASSIFICA: Inghilterra 6, Repubblica Ceca 3, Kosovo 2, Bulgaria 2, Montenegro 2

GRUPPO B

Ore 20:45 Ucraina Lussemburgo

Ore 20:45 Serbia Lituania

CLASSIFICA: Ucraina 7, Lussemburgo 4, Portogallo 2, Lituania 1, Serbia 1

GRUPPO D

Ore 20:45 Irlanda Gibilterra

Ore 20:45 Danimarca Georgia

CLASSIFICA: Irlanda 7, Svizzera 4, Georgia 3, Danimarca 2, Gibilterra 0

GRUPPO F

Ore 20:45 Spagna Svezia

Ore 20:45 Malta Romania

Ore 20:45 Far Oer Norvegia

CLASSIFICA: Spagna 9, Svezia 7, Romania 4, Malta 3, Norvegia 2, Far Oer 0

GRUPPO G

Ore 20:45 Polonia Israele

Ore 20:45 Lettonia Slovenia

Ore 20:45 Macedonia Austria

CLASSIFICA: Polonia 9, Israele 7, Macedonia 4, Austria 3, Slovenia 2, Lettonia 0



