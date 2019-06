Diretta Grecia Italia/ Streaming video Rai: azzurri ad Atene (qualificazioni Europei)

Grecia Italia, diretta da Taylor, si gioca sabato 8 giugno alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Atene “Spiros Louis”, sarà una delle sfide della terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. L’Italia arriva all’appuntamento a punteggio pieno nel girone J, con la formazione allenata da Roberto Mancini che ha battuto prima per 2-0 la Finlandia a Udine e poi con un rotondo 6-0 il Lichtenstein a Parma. Unica ad aver vinto sempre nei due precedenti impegni, con la Grecia seconda in classifica dopo l’iniziale vittoria 0-2 sul campo del Lichtenstein e il prezioso pari in rimonta in Bosnia, col match terminato 2-2: la corsa verso la fase finale degli Europei 2020 è sicuramente a buon punto anche perchè si qualificano le prime due di ogni girone, ma in ogni caso Mancini vuole provare a chiudere il discorso in anticipo con vittoria del girone, e dunque nella diretta di Grecia Italia proverà a vincere per allungare ulteriormente in classifica.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Grecia Italia, sabato 8 giugno 2019 alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Atene “Spiros Louis” valevole per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio 2020, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre, con tutti gli appassionati che potranno collegarsi sul canale numero 1, Rai 1. Ci sarà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito Raiplay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA ITALIA

Prima di dare la parola alla diretta, gettiamo uno sguardo approfondito a quelle che sono le probabili formazioni di Grecia Italia, partita come detto valevole le qualificazioni a Euro 2020. La Grecia del CT Anastasiadis sarà schierata con un 4-3-3 con questo undici titolare: Vlachodimos; Bakakis, Papastathopoulos, Manolas, Koutris; Kourbelis, Zeca, Bouchalakis; Fortounis, Donis, Samaris. Risponderà l’Italia allenata da Roberto Mancini con un 4-3-3 schierato con: Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Immobile, El Shaarawy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Italia favorita per la vittoria contro la Grecia dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 4.33 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.20 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.65 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.45 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



