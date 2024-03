RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024/ I playoff: Kazakhstan rivelazione! Diretta gol live score (21 marzo)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: LA RIVELAZIONE

Se dovessimo citare una rivelazione nei risultati delle qualificazioni Europei 2024, dovremmo parlare del Kazakhstan. Questa nazionale negli ultimi tempi è stata realmente straordinaria, ovviamente per quelli che sono i suoi standard: è quasi clamorosa la promozione in Lega B della Nations League, ma soprattutto il Kazakhstan ha dimostrato di potersi giocare la qualificazione diretta alla fase finale degli Europei. Il girone magari non era impossibile, ma stiamo parlando appunto di una federazione ai margini del calcio che conta; eppure, nel gruppo H, il Kazakhstan ha clamorosamente battuto la Danimarca (rimontando da 0-2) e ha tenuto botta praticamente sino alla fine del percorso.

Formazioni Italia Scozia U19/ Chi giocherà a Lignano? (oggi mercoledì 20 marzo 2024)

Ha totalizzato 18 punti, con 6 vittorie e 4 sconfitte; lo stesso passo della Finlandia, quattro lunghezze meno di Danimarca e Slovenia che sono andate agli Europei. Adesso serve il miracolo: la semifinale nella Lega C, spareggio ottenuto appunto grazie alla vittoria del suo girone in Nations League, è contro la Grecia ed è proibitiva, ma c’è comunque la speranza per il popolo kazako di proseguire sino alla finale e prendersi un risultato che sarebbe storico. Staremo a vedere quello che succederà in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

Avversarie Italia girone Europei 2024/ Gruppo B: Spagna, Croazia e Albania, sarà dura! (2 dicembre 2023)

AL VIA I PLAYOFFS

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 entrano oggi nel vivo con sei emozionanti incontri validi per i Playoff della competizione, che ormai si appresta alle battute finali in questa fase della competizione. La giornata calcistica comincia alle 18:00 con il match tra Georgia e Lussemburgo, seguito da altri cinque incontri tutti allo stesso orario, fissato alle 20:45. In questa fascia oraria avremo l’opportunità di vedere la Polonia, l’Ucraina, la Grecia e il Galles entrare in azione.

Sebbene sul fronte delle quotazioni le partite possano sembrare abbastanza definite e prevedibili, gli dei del calcio sanno riservare sorprese e rendere davvero interessanti anche i confronti apparentemente più sbilanciati. Quindi, nonostante alcune squadre partano con il favore dei pronostici, è sempre saggio rimanere cauti e rispettare capire che il detto “il buongiorno si vede dal mattino” non si può applicare al calcio.

Diretta/ Sorteggio gironi Europei 2024 streaming video Rai: Italia, Spagna e Croazia! (oggi 2 dicembre 2023)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Entriamo ora nel dettaglio dei risultati delle qualificazioni agli Europei 2024, esaminando da vicino le squadre che oggi daranno il via ai Playoff per conquistare un posto nella fase finale del torneo e volare in Germania questa estate. La Georgia affronta il Lussemburgo con l’obiettivo di passare il turno e mostrare le proprie potenzialità su un palcoscenico importante. Tra i protagonisti di questa sfida, occhi puntati su Kvaratskhelia, talentuoso giocatore che sicuramente brama di mettersi in mostra.

L’Islanda, che qualche edizione fa ha fatto sognare i tifosi con prestazioni sorprendenti, ora ha l’opportunità di ritornare alle fasi finali della competizione. La squadra si presenta con una formazione leggermente più forte rispetto alle stagioni passate, e un nome importante da tenere d’occhio è Gudmundsson, uno dei pilastri della nazionale nordica. Il Galles potrebbe trovarsi di fronte una sfida impegnativa contro la Finlandia, ma nel calcio la storia insegna che i pronostici possono essere ribaltati in qualsiasi momento.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: TABELLONE PLAYOFFS

Ore 18,00 Georgia Lussemburgo

Ore 20,45 Bosnia-Erzegovina Ucraina

Ore 20,45 Galles Finlandia

Ore 20,45 Grecia Kazakistan

Ore 20,45 Israele Islanda

Ore 20,45 Polonia Estonia











© RIPRODUZIONE RISERVATA