Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live: c’è l’Italia

Spazio ai risultati delle qualificazioni ai mondiali del 2022 organizzati in Qatar anche oggi, giovedi 2 settembre 2021: dopo dunque il primo assaggio occorso ieri, ecco che per il torneo organizzato sul continente europeo si comincia a fare davvero sul serio e per molte nazionali (specie quelle inserite nei giorni a cinque) già le sfide in programma questa sera potrebbero risultare determinati. Lo sarà certo anche per l’Italia di Mancini, che dopo l’eccezionale trionfo agli ultimi Europei, pure torna in campo per mettere da parte ancora tre punti utilissimi nel proprio cammino di avvicinamento ai mondiali del 2022. L’attesa per gli azzurri del ct è ovviamente grande: davvero non vediamo l’ora di riabbracciare i nostri beniamini e chissà che oggi proseguano anche nel proprio record di imbattibilità che ormai dura da più di trenta partite. Pure è il caso di dire che l’italia non sarà l’unica big d’Europa chiamata in campo: vediamo dunque subito quali sono.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Dando dunque subito un occhio al programma di questo giovedi, tutto dedicato ai risultati delle Qualificazioni ai mondiali 2022, ecco che primo impegno oggi sarà solo alle ore 18.00, quando per il girone B, a Batumi si accenderà la sfida tra Georgia e Kosovo. Dalle ore 20.45 invece avranno inizio tutti gli altri 11 incontri messi in calendario. Nel dettaglio va detto che a quell’ora, sempre per il girone B si accenderà l’incontro tra Svezia e Spagna, che pure mette in palio punti pesanti per la classifica del gruppo, mentre per il girone E saranno riflettori puntati su Estonia-Belgio e Repubblica Ceca-Bielorussia.

Attenzione alle ore 20.45 ai match del gruppo I, Polonia-Albania, Andorra-San Marino e Ungheria-Inghilterra, con la squadra di Southgate di nuovo in campo dopo il KO a Wembley: per il girone J saranno invece tre sfide in programma e dunque Liechtenstein-Germania, Macedonia del nord-Armenia e Islanda-Romania. La nostra attenzione pure oggi sarà tutta sul girone C: alle ore 20.45 sarà spazio per Lituania-Irlanda del nord, ma soprattutto per Italia-Bulgaria, prevista al Franchi di Firenze, dove ci sarà Mancini e i nostri azzurri.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GIRONE B

Ore 18.00 Georgia-Kosovo

Ore 20.45 Svezia-Spagna

Classifica: Spagna 7, Svezia 6, Grecia 2, Georgia 1, Kosovo 0

GIRONE C

Ore 20.45 Lituania-Irlanda del nord

Ore 20.45 Italia-Bulgaria

Classifica: Italia 9, Svizzera 6, Irlanda del nord-Bulgaria 1, Lituania 0

GIRONE E

Ore 20.45 Estonia-Belgio

Ore 20.45 Repubblica ceca-Bielorussia

Classifica: Belgio 7, Repubblica ceca 4, Galles-Bielorussia 3, Estonia 0

GIRONE I

Ore 20.45 Ungheria-Inghilterra

Ore 20.45 Andorra-San Marino

Ore 20.45 Polonia-Albania

Classifica: Inghilterra 9, Ungheria 7, Albania 6, Polonia 4, Andorra-San Marino 0

GIRONE J

Ore 20.45 Liechtenstein-Germania

Ore 20.45 Macedonia del nord-Armenia

Ore 20.45 Islanda-Romania

Classifica: Armenia 9, Macedonia del nord-Germania 6, Romania-Islanda 3, Liechtenstein 0



