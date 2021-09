Risultati Qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live: ecco l’Italia

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: L’ITALIA DI NUOVO IN CAMPO!

Spazio ancora ai risultati delle qualificazioni ai mondiali del 2022 anche oggi, domenica 5 settembre: si accende oggi un nuovo turno per la fase a gironi e davvero saranno tanti i match e le nazionali che ci faranno compagnia oggi. In primis l’Italia del ct Mancini, che dopo il pareggio ottenuto col risultato di 1-1 contro la Bulgaria solo pochi giorni fa (verdetto che ha fatto storcere un po’ il naso a molti) punta a fare un risultato più pesante contro la Svizzera, di certo la rivale più ostica del suo girone, almeno sulla carta.

Pure gli azzurri non saranno i soli a scendere in campo: è dunque tra attesa anche per Inghilterra, Spagna e Germania che pure oggi saranno sotto ai riflettori con partite interessanti.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LE PARTITE DI OGGI

Accennato ai protagonisti di questa domenica riservata a risultati delle qualificazioni ai mondiali 2022, tocca ora vedere subito il programma ufficiale di questa serata, che pure si annuncia ricca di scintille. Il calendario è ben fitto: si comincerà presto con la sfida tra Bielorussia e Galles, prevista alle ore 15.00 mentre per le ore 18.00 sarà fischio d’inizio per gli incontri del girone I Albania-Ungheria e Inghilterra-Andorra (con la Tre leoni di ritorno dal 4-0 occorso contro i magiari), ma pure Islanda-Macedonia del nord del gruppo J e specialmente Bulgaria-Lituania, del medesimo girone C degli azzurri.

Di fila sarà poi appuntamento ancora alle ore 20.45 per le ultime sfide: comincerà a quell’ora a Basilea Svizzera-Italia, sfida bollente per mister Mancini, ma pure per il gruppo B saranno di scena Spagna-Georgia (con gli iberici a cacca di riscatto) e Kosovo-Grecia. Sempre alle ore 20.45 saranno poi riflettori puntati su Belgio-Repubblica ceca del girone E e San Marino-Polonia per il gruppo I, come anche per il girone J Romania-Liechtenstein e Germania-Armenia, con cui si chiuderà il quadro.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GIRONE B

Ore 20.45 Spagna-Georgia

Ore 20.45 Kosovo-Grecia

Classifica: Svezia 9, Spagna 7, Kosovo 3, Grecia 2, Georgia 1

GIRONE C

Ore 18.00 Bulgaria-Lituania

Ore 20.45 Svizzera-Italia

Classifica: Italia 10, Svizzera 6, Irlanda del nord 4, Bulgaria 2, Lituania 0

GIRONE E

Ore 15.00 Bielorussia-Galles

Ore 20.45 Belgio-Repubblica ceca

Classifica: Belgio 10, Repubblica Ceca 7, Galles 3, Bielorussia 3, Estonia 0

GIRONE I

Ore 18.00 Albania-Ungheria

Ore 18.00 Inghilterra-Andorra

Ore 20.45 San Marino-Polonia

Classifica: Inghilterra 12, Ungheria 7, Polonia 7, Albania 6, Andorra 3, San Marino 0

GIRONE J

Ore 18.00 Islanda-Macedonia del nord

Ore 20.45 Romania-Liechtenstein

Ore 20.45 Germania-Armenia

Classifica: Armenia 10, Germania 6, Macedonia del nord 7, Romania 6, Islanda 3, Liechtenstein 0

