Risultati qualificazioni Mondiali 2022/ Diretta gol live score (sabato 27 marzo)

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LE PARTITE DI SABATO

Un’altra giornata dedicata ai risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 sta per aprirsi: sabato 27 marzo infatti saranno Montenegro Gibilterra e Russia Slovenia, in programma alle ore 15:00 (fuso orario italiano) ad aprire un calendario che prevede 10 partite e coinvolge i gironi A, E, G e H. Abbiamo assistito all’esordio dell’Italia e di tutte le altre big coinvolte in questo percorso che porterà all’edizione del Qatar: viste località e periodo si tratterà di un’edizione a suo modo storica, non cambia invece il contesto di queste qualificazioni che potrebbero riservare sorprese e conferme.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA ITALIA/ Diretta tv: riposo per Chiellini

Il calcio a livello globale è cambiato, e alcune federazioni “minori” hanno già trovato un posto al sole sfruttando anche l’allargamento delle fasi finali, di modo dare appunto opportunità a tutte; il calendario in questo periodo della stagione è davvero complesso perché si affrontano anche le fasi finali delle coppe per club, e le parti conclusive dei campionati. Arriverà per qualcuno anche la Nations League, ma intanto proviamo ad analizzare i temi principali legati ai risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 per le partite di oggi.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA PORTOGALLO/ Quote, tanti "italiani"

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 per le partite odierne ci presentano soprattutto Olanda, Portogallo e Belgio: sono le tre grandi impegnate al sabato e che fanno il loro esordio nel torneo. Sicuramente più probante l’impegno dei Diavoli Rossi, che vanno in Repubblica Ceca: non si tratta più della nazionale che all’inizio degli anni Duemila incantava ma è comunque una federazione in crescita, come dimostrato dai risultati centrati da alcune rappresentanti nelle coppe. L’Olanda dovrà confermare il ritorno su grandi livelli e oggi se la vedrà con la Lettonia, che avrà poche occasioni; il Portogallo invece si appresta a difendere il titolo europeo conquistato ormai cinque anni fa e sa bene che l’epoca di Cristiano Ronaldo sta volgendo al termine, del resto però stanno emergendo tanti giovani che sono protagonisti con i rispettivi club e dunque anche il futuro potrebbe essere luminoso. Tra le altre, attenzione anche a Russia e Serbia (i balcanici sono impegnati proprio contro i lusitani): due nazionali che vanno a caccia del salto di qualità, che era atteso tempo fa ma che di fatto non è ancora arrivato.

Diretta/ Germania Islanda (risultato finale 3-0): il palo nega il poker a Gnabry

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GRUPPO A

Ore 20:45 Irlanda Lussemburgo

Ore 20:45 Serbia Portogallo

GRUPPO E

Ore 18:00 Bielorussia Estonia

Ore 20:45 Repubblica Ceca Belgio

GRUPPO G

Ore 15:00 Montenegro Gibilterra

Ore 18:00 Norvegia Turchia

Ore 18:00 Olanda Lettonia

GRUPPO H

Ore 15:00 Russia Slovenia

Ore 18:00 Croazia Cipro

Ore 20:45 Slovacchia Malta



© RIPRODUZIONE RISERVATA