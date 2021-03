Risultati qualificazioni mondiali, classifiche/ Diretta gol live score 24 marzo

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: INIZIA LA CORSA VERSO MONDIALI QATAR 2022

Mercoledì 24 marzo 2021, i risultati qualificazioni mondiali iniziano finalmente ad essere protagonisti: la pandemia di Coronavirus ha stravolto (anche) il calendario di tutti gli sport, dunque eccoci qui a marzo dell’anno dispari a cominciare il cammino verso i Mondiali Qatar 2022 che d’altronde saranno tra novembre e dicembre (in questo caso per ragioni climatiche), ma soprattutto prima che si svolga la fase finale degli Europei, che è slittata dall’anno scorso. Una situazione a dir poco particolare, ma che almeno per qualche giorno deve passare in secondo piano davanti all’aspetto sportivo, anche se Qatar 2022 sarà un’edizione dei Mondiali che farà discutere sotto molti punti di vista, compreso il delicato e fondamentale tema del rispetto dei diritti umani.

Comunque, dal punto di vista agonistico, possiamo ricordare che nella zona europea le qualificazioni mondiali serviranno ad assegnare 13 posti, dei quali nove andranno subito alle vincitrici dei gironi (che sono appunto nove), mentre per le seconde scatteranno i playoff che nel 2017 sancirono la storica eliminazione dell’Italia – per evitare guai, sarebbe decisamente meglio chiudere i conti vincendo il girone per staccare il biglietto per i Mondiali Qatar 2022.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: LE PARTITE DI OGGI

Detto che l’Italia debutterà domani, ecco dunque che per i risultati qualificazioni mondiali concentriamo adesso la nostra attenzione sulle partite che ci attendono nelle prossime ore, che saranno d’altronde ben dodici, per un programma dunque molto intenso. Nel girone A avremo alle ore 20.45 Portogallo Azerbaigian e Serbia Irlanda; stesso orario nel girone D per Finlandia Bosnia e Francia Ucraina e pure per le due partite del girone E, che saranno invece Belgio Galles ed Estonia Repubblica Ceca. Tre partite invece per il girone G, che vedrà già alle ore 18.00 il fischio d’inizio per il big-match Turchia Olanda, seguito alle ore 20.45 da Gibilterra Norvegia e Lettonia Montenegro, infine avremo tre incontri anche nel girone H, che proporrà Cipro Slovacchia, Malta Russia e Slovenia Croazia, tutte con fischio d’inizio alle ore 20.45. Fin da subito sarà importante scoprire come si comporranno le classifiche dei vari gironi, perché la corsa al primo posto concederà ben pochi margini d’errore alle squadre più attese di queste qualificazioni mondiali della zona europea verso Qatar 2022…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, PRIMA GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.45

Portogallo Azerbaigian

Serbia Irlanda

GIRONE D

Ore 20.45

Finlandia Bosnia

Francia Ucraina

GIRONE E

Ore 20.45

Belgio Galles

Estonia Repubblica Ceca

GIRONE G

Ore 18.00

Turchia Olanda

Ore 20.45

Gibilterra Norvegia

Lettonia Montenegro

GIRONE H

Ore 20.45

Cipro Slovacchia

Malta Russia

Slovenia Croazia



