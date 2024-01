RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Inter già campione d’inverno, diretta gol live score (7 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE A: LA JUVENTUS INSEGUE L’INTER NELLA LOTTA SCUDETTO

Se l’Inter capolista in Serie A è la principale candidata allo scudetto, nell’ottica dei risultati odierni e della classifica c’è grande interesse per la partita che si disputerà all’Arechi tra Salernitana e Juventus. Una sfida che offre punti in palio pesantissimi per entrambe le squadre, impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi. I granata chiamati all’ennesimo miracolo salvezza, cercano un risultato positivo contro la vecchia signora. La Juventus, dal canto suo, dovrà fare il possibile per uscire da Salerno con l’intera posta in palio.

“L’Inter – già campione d’inverno, Ndr – sta facendo una stagione straordinaria. Noi cerchiamo di restargli attaccati, pur sapendo di avere un percorso diverso rispetto al loro. Basta vedere la nostra rosa, l’età media, con tanti giovani agli esordi: siamo felici così, senza stare a guardare gli altri”, aveva detto Massimiliano Allegri la scorsa settimana a proposito dell’inseguimento ai nerazzurri, cercando di alleggerire la pressione per la lotta scudetto. Ora testa alla Salernitana, con l’obiettivo di portare a casa il massimo possibile.

SI INIZIA CON EMPOLI MILAN

I risultati Serie A saranno protagonisti più che mai oggi, domenica 7 gennaio 2024: in questa domenica non mancheranno gli appuntamenti sul rettangolo verde per gli appassionati di calcio, con ben cinque partite in programma che completeranno la diciannovesima giornata, ultimo turno del girone d’andata della Serie A 2023-2024, considerando che ieri e l’altro ieri sono state giocati gli altri incontri.

Andiamo allora a scoprire in maggiore dettaglio tutti gli appuntamenti con i risultati Serie A della diciannovesima giornata nelle prossime ore: si comincerà alle ore 12.30 con Empoli Milan, mentre poi avremo alle ore 15.00 Udinese Lazio e Torino Napoli, alle ore 18.00 Salernitana Juventus ed infine la partita di prima serata sarà alle ore 20.45 Roma Atalanta. La classifica di Serie A sarà a quel punto sarà definitiva, con la possibilità per le venti squadre di A di trarre un primo bilancio della stagione.

RISULTATI SERIE A: IL CALCIO SPUMEGGIANTE DELL’ATALANTA

Ecco allora che appare piuttosto semplice identificare in Roma Atalanta uno dei risultati Serie A più attesi per le partite di domenica. L’ultima vittoria dell’Atalanta, con un convincente 3-1 contro il Sassuolo, evidenzia la filosofia calcistica di Gian Piero Gasperini. Sotto la sua guida, l’Atalanta si è trasformata in una delle squadre più entusiasmanti e spettacolari del calcio italiano, diventando un laboratorio di idee innovative e calcio offensivo. Gasperini, con il suo approccio tattico flessibile e la propensione al gioco d’attacco, ha plasmato una squadra che non solo vince ma affascina e intrattiene.

La recente vittoria contro il Sassuolo è un esempio tangibile del suo stile: una squadra che pratica un calcio fluido, aggressivo e orientato sempre verso la porta avversaria, caratteristiche che l’hanno resa nota qualche stagione fa. Un calcio decisamente diverso da quello praticato da Josè Mourinho, che con le sue armi e la sua grande esperienza prova a riportare la Roma ai vertici della classifica. Un obiettivo ambizioso, ma ancora lontano. Il tecnico portoghese avrà pane per i suoi denti nella sfida con la Dea.

RISULTATI SERIE A, 19^ GIORNATA

ore 12.30 Empoli Milan

ore 15.00 Udinese Lazio

ore 15.00 Torino Napoli

ore 18.00 Salernitana Juventus

ore 20.45 Roma Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Inter 48

Juventus 43

Milan 36

Fiorentina 33

Bologna 32

Atalanta 29

Roma, Napoli 28

Lazio 27

Monza 25

Torino 24

Genoa, Lecce 21

Frosinone, Sassuolo 19

Udinese 17

Cagliari 15

Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12











