Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 33^ giornata (15 luglio)

Le partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie A per mercoledì 15 luglio sono sette: abbiamo già vissuto l’anticipo del Gewiss Stadium e ora, per la 33^ giornata del massimo campionato, ci proiettiamo su altre sfide che inevitabilmente cambieranno il quadro della classifica e avvicineranno un po’ di più ai verdetti di fine stagione, che sono ancora tutti da stabilire ad eccezione della qualificazione in Europa League da parte del Napoli, avvenuta grazie alla vittoria della Coppa Italia. Ora però vediamo insieme il quadro delle partite che ci aspettano: alle ore 19:30 avremo Bologna Napoli, Milan Parma e Sampdoria Cagliari, alle ore 21:45 questo mercoledì sera si chiuderà con Lecce Fiorentina, Roma Verona, Sassuolo Juventus e Udinese Lazio. Si rinnova il duello scudetto, ma ci sono altri temi all’ordine del giorno con tanta carne al fuoco: andiamo subito ad analizzare il contesto di questi risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A legati alla 33^ giornata iniziamo subito dalla corsa allo scudetto: all’inizio di marzo erano coinvolte solo Juventus e Lazio con l’Inter sorniona ad aspettare qualche errore, ora i nerazzurri potrebbero essersi staccati ma è salita prepotente l’Atalanta, e infatti il pareggio che i bianconeri hanno ottenuto a Torino sabato scorso è stato salutato come un risultato ampiamente positivo. Chiaro però che adesso la capolista sia chiamata al colpo autoritario, ovvero la vittoria di Reggio Emilia: il Sassuolo sta benissimo ed è in piena corsa per l’Europa, può approfittare di qualche sbandamento da parte del Milan che questa sera sa di non poter sbagliare contro il Parma, che con il pazzesco recupero di domenica ha evitato di perdere la quinta partita consecutiva ma ormai sembra aver poco da chiedere al suo campionato. Così anche la Fiorentina, che però deve stare attenta alla retrocessione: se il Lecce la battesse al Via del Mare si porterebbe clamorosamente a -4 dai viola, e in questo contesto bisogna inserire anche Sampdoria e Udinese che sono appaiate a quota 35 punti. Il Cagliari è sostanzialmente tranquillo ma vuole chiudere in ascesa il suo campionato, a proposito di Europa la Roma vuole blindare il quinto posto e ospita un Verona che potrebbe ancora crederci, ma per farlo ha bisogno di espugnare lo stadio Olimpico.

RISULTATI SERIE A: 33^ GIORNATA

Ore 19:30 Bologna Napoli

Ore 19:30 Milan Parma

Ore 19:30 Sampdoria Cagliari

Ore 21:45 Lecce Fiorentina

Ore 21:45 Roma Verona

Ore 21:45 Sassuolo Juventus

Ore 21:45 Udinese Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 76

Atalanta 70

Lazio 68

Inter 68

Roma 54

Napoli 52

Milan 50

Sassuolo 46

Verona 44

Bologna 42

Cagliari 41

Parma 40

Fiorentina 36

Sampdoria, Udinese 35

Torino 34

Genoa 30

Lecce 29

Brescia 21

Spal 19



