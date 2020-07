Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 36^ giornata (26 luglio)

I risultati di Serie A per la 36^ giornata ci introducono alle partite che si giocano domenica 26 luglio: questa volta non sono previsti Monday Night e dunque il turno si concluderà questa sera. Dopo di che, mancheranno soltanto 180 minuti perché il campionato termini: dobbiamo ancora conoscere alcuni verdetti e, per contro, ci sono squadre che proseguiranno la loro stagione disputando le coppe europee per tutto il mese di agosto (almeno questa è la speranza). Vediamo allora quali sono le sei partite che compongono il quadro dei risultati attesi: si comincia alle ore 17:15 con Bologna Lecce, avremo poi alle ore 19:30 Cagliari Udinese, Roma Fiorentina, Spal Torino e Verona Lazio mentre la conclusione sarà alle ore 21:45 con Juventus Sampdoria. Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste gare? Lo scopriremo insieme, ma intanto possiamo provare a gettare uno sguardo su quelli che sono i temi principali legati alla domenica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dando una rapida occhiata ai risultati di Serie A attesi per oggi, scopriamo che non sono tantissimi i verdetti che restano da definire: quello legato al quinto posto è particolarmente intrigante, perché la Roma reduce dai sei gol rifilati alla Spal ospita la Fiorentina e deve tenere alle spalle un Milan che ha cambiato passo nel post-lockdown. Anche i giallorossi però stanno bene e lo stanno dimostrando a più riprese; ad un certo punto era sembrato che le quattro fuggitive della classifica di Serie A potessero aprire un cratere nella graduatoria, c’erano 15 punti tra quarta e quinta ma, anche per la crisi della Lazio, questo margine si è progressivamente ridotto e ora la Roma potrebbe avvicinarsi ai biancocelesti. Il Lecce gioca ancora per la salvezza grazie al colpo contro il Brescia, seconda squadra aritmeticamente retrocessa; al sicuro la Sampdoria e quasi il Torino, che rischia ancora qualcosa ma affronta l’ultima in classifica. Attenzione poi al risultato dell’Udinese sul campo del Cagliari; assolutamente tranquilla la situazione di Verona, Bologna e Fiorentina al netto del desiderio di migliorare la loro classifica, ma in questo caso possiamo dire che siamo ai dettagli perché non cambierebbe granchè anche con gli ultimi risultati di eventuale spessore.

RISULTATI SERIE A: 36^ GIORNATA

Ore 17:15 Bologna Lecce

Ore 19:30 Cagliari Udinese

Ore 19:30 Roma Fiorentina

Ore 19:30 Spal Torino

Ore 19:30 Verona Lazio

Ore 21:45 Juventus Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 80

Inter 76

Atalanta 75

Lazio 72

Roma 61

Milan 60

Napoli 59

Sassuolo 48

Verona, Parma 46

Fiorentina, Bologna 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

Spal 19



