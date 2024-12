RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: BIG MATCH A BERGAMO!

Con i risultati Serie A siamo arrivati ai due anticipi della 15^ giornata, che vanno in scena venerdì 6 dicembre e sono interessantissimi: si parte alle ore 18:30 con Inter Parma in programma al Tardini, alle ore 20:45 ci sposteremo al Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta Milan che naturalmente rappresenta un big match. Va ricordato, nel parlare dei risultati Serie A, che ora sono quattro le squadre con una partita da recuperare: Bologna Milan è ormai datata, Fiorentina Inter invece risale a domenica e ha vissuto del dramma per l’improvviso malore occorso a Edoardo Bove, che fortunatamente sembra essersi ripreso tanto da aver rassicurato i compagni circa l’impegno di Coppa Italia.

Dunque quest’oggi avremo un doppio appuntamento che ci dirà come cambierà la classifica di Serie A: il focus è sulla corsa allo scudetto nella quale cerca di tornare anche il Milan, una squadra che abbiamo sempre definito come particolarmente ondivaga ma che tutto sommato può ancora pensare di iscriversi alla lotta, dovendo recuperare qualche punto ma anche con la consapevolezza che possa essersi spazio per un bel campionato. Già diversa la situazione che riguarda Inter e Atalanta ma tra poco scopriremo tutto, nel frattempo per i risultati Serie A facciamo qualche altra incursione attraverso le partite di venerdì.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PER LO SCUDETTO

Arriviamo dunque agli anticipi per i risultati Serie A con un’Atalanta in grande spolvero: la Dea ha vinto anche all’Olimpico contro la Roma e ha così messo insieme l’ottavo successo consecutivo, una straordinaria striscia che le permette di mantenersi ad un solo punto dalla capolista Napoli. Non sarà facile fare risultato a San Siro contro un Milan che ha già dimostrato di esaltarsi contro le big, ma l’Atalanta non può più nascondere le proprie ambizioni perché, al nono anno della gestione di Gian Piero Gasperini e con quanto fatto nelle stagioni precedenti, lottare per lo scudetto deve essere un obiettivo concreto al netto poi di quanto accadrà.

Chiaramente per l’Inter il tricolore rappresenta il traguardo principale, lo ha recentemente detto anche Lautaro Martinez: il bis rimane un desiderio per un’Inter che sta volando anche in Champions League e che dunque sogna di arrivare in fondo ad entrambe le competizioni, per Simone Inzaghi almeno oggi c’è un impegno non troppo probante anche se i nerazzurri dovranno comunque onorare il Parma, che nel corso dei risultati Serie A di questa stagione ha fatto vedere cose positive. Adesso lasciamo che a parlare siano i campi, tra poche ore potremo finalmente dare il via a questo venerdì dedicato agli anticipi della 15^ giornata e valutare come sarà la nuova classifica aspettando le partite dei prossimi giorni.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 15^ GIORNATA

Ore 18:30 Inter Parma

Ore 20:45 Atalanta Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32

Atalanta 31

Inter*, Fiorentina*, Lazio 28

Juventus 26

Milan* 22

Bologna* 21

Udinese 17

Empoli 16

Parma, Torino 15

Cagliari, Genoa 14

Roma, Lecce 13

Verona 12

Como 11

Monza 10

Venezia 8

* una partita in meno