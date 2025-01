RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: MILAN CON IL TROFEO!

I risultati Serie A tornano a farci compagnia con il secondo turno del nuovo anno solare: si gioca la 20^ giornata che è anche la prima di ritorno, dunque iniziamo ufficialmente la seconda metà di un campionato entusiasmante che sabato 11 gennaio ci regala quattro anticipi, ricordando che uno lo abbiamo già vissuto ieri sera. Doppio match alle ore 15:00, perché nel primo pomeriggio si giocano Empoli Lecce e Udinese Atalanta; alle ore 18:00 il primo appuntamento da highlight con il derby Torino Juventus, mentre la chiusura di questo sabato sarà come sempre alle ore 20:45 quando sarà in programma Milan Cagliari.

Partiamo dunque dai rossoneri, che hanno festeggiato un’insperata Supercoppa Italiana: difficile dire quanto peso abbia avuto l’arrivo di Sergio Conceiçao sul trofeo che i rossoneri hanno alzato a Riyadh, di certo le due rimonte operate su Juventus e soprattutto Inter hanno fatto vedere un Milan combattivo e con la voglia di dare tutto sino all’ultimo, il tecnico portoghese può essere soddisfatto ma ora inizia un altro compito, quello di essere performante anche nei risultati Serie A e provare a portare i rossoneri a contatto con la zona Champions League. Conceiçao fa il suo esordio da allenatore nel nostro campionato ospitando il Cagliari: partita non semplice.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL DERBY DELLA MOLE

Per i risultati Serie A il focus del sabato è comunque sul derby della Mole: la Juventus, come anche l’Atalanta, cerca riscatto dalla Supercoppa anche se con sentimenti opposti alla Dea. I bianconeri infatti hanno avuto la grande occasione di rimettersi in carreggiata e magari anche vincere il primo trofeo dell’era Thiago Motta, ma pochi minuti di confusione – forse dovuta anche alle sostituzioni – sono bastati per permettere il ribaltone di un Milan che fino a quel momento era stato tenuto a bada, ora ci si rituffa in un campionato nel quale la Juventus non ha ancora perso ma ha pareggiato davvero tantissimo, lasciando sul piatto parecchie occasioni.

La rincorsa alla Champions League si prospetta complessa e stasera c’è il derby: il Torino nelle stracittadine sa quasi sempre tirare fuori il meglio ed è una squadra che in questo momento, al netto delle contestazioni alla proprietà, sta navigando in acque tranquille e, dal punto di vista della classifica, non ha particolari pressioni. Dunque staremo a vedere se la Juventus riuscirà a riprendere la sua marcia con una vittoria di livello o se questo match contro i granata sarà l’ennesima opportunità sprecata dalla squadra di Thiago Motta, certamente nei risultati Serie A di questo sabato i temi di interesse non mancano.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 20^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Lecce

Ore 15:00 Udinese Atalanta

Ore 18:00 Torino Juventus

Ore 20:45 Milan Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 44

Atalanta 41

Inter 40

Lazio 35

Juventus, Fiorentina 32

Bologna 28

Milan 27

Udinese 25

Roma 23

Torino 21

Empoli, Genoa 20

Parma, Verona 19

Como 18

Cagliari, Lecce 17

Venezia 14

Monza 10