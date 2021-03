Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (28^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI TORNA IN CAMPO!

I risultati di Serie A per la 28^ giornata si aprono idealmente sabato 20 marzo, anche se già ieri sera abbiamo vissuto il primo anticipo; sarà però oggi che avremo un primo gruppo di partite che ci terranno compagnia secondo le fasce orarie che abbiamo ormai imparato a conoscere. Andiamo dunque a vedere di cosa si tratta: alle ore 15:00 il programma sarà inaugurato da Crotone Bologna, e proseguirà poi con il match delle ore 18:00 che sarà Spezia Cagliari. Alle ore 20:45 purtroppo non si giocherà Inter Sassuolo, che sarà rinviata a causa del possibile focolaio Covid nella squadra nerazzurra.

Chiaramente allora il primo motivo di interesse nel sabato degli anticipi avrebbe riguardato la presenza della capolista che vede sempre più vicina la possibilità di vincere lo scudetto ma dovrà aspettare visto che si avvicina anche la sosta per le nazionali, ma poi si giocherà anche per una corsa alla salvezza oggettivamente piena di spunti e con una classifica che può cambiare da una giornata con l’altra. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà sui vari campi, e allora possiamo iniziare a individuare subito i temi principali che verranno toccati da queste tre partite, provando a fare un’analisi approfondita e ragionata.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque detto che i risultati di Serie A per gli anticipi della 29^ giornata non ci consegnano un’altra tappa che l’Inter avrebbe affrontato nel suo avvicinamento allo scudetto: dopo aver superato l’esame Torino, un match vinto quasi sul filo di lana, Antonio Conte avrebbe dovuto ospitare un Sassuolo in crisi e reduce dalla clamorosa rimonta incassata dai granata, ma l’Ats ha disposto altro. Di conseguenza il rinvio fa più comodo ai neroverdi che avranno tempo (anche grazie alla pausa) per ritrovarsi, lo stesso Conte però può guardare con fiducia alla sosta per le nazionali così da ritrovare i contagiati dal Coronavirus. In coda, parlando degli altri risultati di Serie A che sono attesi per questo sabato, il Crotone si gioca molto contro un Bologna che nel frattempo ha avvicinato la parte sinistra della classifica; ci sarà grande tensione a La Spezia perché i liguri sono in forte calo e stanno rischiando di venire riassorbiti, sarebbe effettivamente così qualora il Cagliari dovesse riuscire a vincere al Picco…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 28^ GIORNATA

Ore 15:00 Crotone Bologna

Ore 18:00 Spezia Cagliari

RINVIATA Inter Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Inter 65

Milan 56

Juventus 55

Atalanta 52

Napoli, Roma 50

Lazio 46

Sassuolo 39

Verona 38

Udinese 33

Sampdoria 32

Genoa, Bologna 31

Fiorentina 29

Spezia, Benevento 26

Torino 23

Cagliari 22

Parma 19

Crotone 15



