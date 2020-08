Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (38^ giornata)

Sabato 1 agosto sarà il primo di due giorni dedicati ai risultati di Serie A: finalmente, dopo oltre un mese di turni che si sono disputati a ritmo serratissimo per contrastare il lockdown, la 38^ giornata porrà fine ad un torneo che ad ogni modo entrerà nella storia, perché caratterizzato da tre mesi di stop e un girone di ritorno che per due terzi si è disputato a porte chiuse, con la presenza di mascherine e norme sanitarie dovute alla recente pandemia di Coronavirus. La Lega ha fornito gli orari delle partite che chiudono il campionato, tornando agli orari originari: al sabato ha destinato quelle gare che non hanno alcun interesse circa i verdetti di fine stagione, dunque alle ore 18:00 si partirà con Brescia Sampdoria e alle ore 20:45 avremo Atalanta Inter, Juventus Roma, Milan Cagliari e Napoli Lazio. Per il quadro definitivo della classifica di Serie A dovremo naturalmente aspettare domani; intanto però tuffiamoci all’interno dell’atmosfera di attesa per questi risultati.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora all’ultima puntata dei risultati di Serie A per il 2019-2020: la Juventus ha già festeggiato il nono scudetto consecutivo e oggi affronta una Roma che all’Allianz Stadium ha sempre perso (Coppa Italia compresa) e che, vista la situazione, ha una grande occasione per spezzare il maleficio e chiudere nel migliore dei modi un campionato che, al netto di qualche punto oscuro e calo di rendimento, è stato condotto in maniera positiva considerando che si trattava del primo anno di Paulo Fonseca, che si è ben comportato. Allo stesso modo il Milan, rivelazione del girone di ritorno e autentica potenza del post-lockdown: fossero partiti meglio, i rossoneri avrebbero potuto giocarsi l’accesso in Champions League ma Stefano Pioli ha vinto comunque, avendo guadagnato una conferma che sembrava lontanissima. Ha fatto bene anche la Lazio, cui però resterà sempre il rammarico di non aver potuto contendere lo scudetto in una situazione normale; poi il Napoli, che con Gennaro Gattuso si è rialzato alla grande e, nonostante qualche sconfitta di troppo a luglio, sarà comunque in Europa League per aver vinto la Coppa Italia. La classifica di Serie A saluta il Brescia retrocesso, e aspetta di sapere chi arriverà secondo alle spalle della Juventus: Atalanta e Inter si affrontano in questo senso al Gewiss Stadium, non poteva esserci modo migliore per concludere questo campionato di Serie A.

RISULTATI SERIE A: 38^ GIORNATA

Ore 18:00 Brescia Sampdoria

Ore 20:45 Atalanta Inter

Ore 20:45 Juventus Roma

Ore 20:45 Milan Cagliari

Ore 20:45 Napoli Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 83

Inter 79

Atalanta 78

Lazio 75

Roma 64

Milan 60

Napoli 59

Sassuolo 48

Verona, Bologna, Parma 46

Fiorentina 43

Udinese, Cagliari 42

Sampdoria 41

Torino 39

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

Spal 20



