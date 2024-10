RISULTATI SERIE A: SHOW ALL’OLIMPICO!

Grande spettacolo con i risultati Serie A: domenica 20 ottobre prosegue il programma dell’ottava giornata e l’inevitabile focus sarà sul posticipo delle ore 20:45, l’attesissima Roma Inter. Prima però avremo altre quattro partite a completare il quadro del giorno: nel dettaglio si partirà con Empoli Napoli che è il lunch match delle ore 12:30, poi alle ore 15:00 vivremo un doppio appuntamento con Lecce Fiorentina e Venezia Atalanta, quindi quello che possiamo considerare il primo posticipo sarà Cagliari Torino alle ore 18:00. Dopo la sosta dunque torna in campo anche la capolista nei risultati Serie A: finora grande stagione per il Napoli, che con Antonio Conte sta confermando le sue ambizioni.

Risultati Serie A, classifica/ Juventus in testa! Diretta gol live score (oggi 19 ottobre 2024)

La squadra partenopea ha rialzato la testa nel migliore dei modi dopo la netta sconfitta di Verona all’esordio: 16 punti in sei partite sono un ottimo ruolino di marcia che ci parla di cinque vittorie e un unico pareggio, tuttavia importante perché arrivato sul campo della Juventus. Il compito di fermare la corsa del Napoli, nei risultati Serie A di oggi, spetta all’Empoli che è reduce dalla prima sconfitta: anche per i toscani le cose stanno andando decisamente bene ma ora si tratterà di provare a tenere questo passo o comunque rimanere lontani dai guai, per ora vedremo cosa porteranno in dote i risultati Serie A nelle partite di oggi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Milan cade a Firenze, Napoli primo (6 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE A: LE AMBIZIONI DI ROMA E INTER

Ovviamente poi per i risultati Serie A bisogna necessariamente parlare di Roma Inter, che è il big match della domenica. I giallorossi per il momento non decollano: non sembra essere servito l’esonero di Daniele De Rossi, mal digerito dalla piazza e che ha portato in panchina Ivan Juric. La spinta della novità, in attesa di altre prove, si è esaurita: la sconfitta di Europa League contro l’Elfsborg fa riflettere ma anche in campionato le cose non stanno andando nel migliore dei modi, la Roma comunque si mantiene in zona Champions League e con una vittoria questa sera potrebbe ripartire anche dal punto di vista mentale, perché saprebbe di potersela giocare anche con le grandi squadre.

Risultati Serie A, classifica/ Vince l'Inter! Diretta gol live score (oggi 5 ottobre 2024)

L’Inter campione d’Italia sta dimostrando di poter ancora ambire allo scudetto, anche se ha già perso qualche punto per strada; al netto di una classifica che rimane buona, i nerazzurri nei risultati Serie A hanno mostrato qualche crepa difensiva, ancor più evidente se pensiamo al rendimento della scorsa stagione, e in generale la sensazione è che almeno ad oggi stiano puntando maggiormente sul percorso in Champions League. Resta il fatto che una partita come quella dell’Olimpico si prepari da sola e nessuno tenga a fare brutta figura, dunque tra poco i risultati Serie A esprimeranno il loro verdetto su questa e le altre partite della domenica.

RISULTATI SERIE A: 8^ GIORNATA

Ore 12:30 Empoli Napoli

Ore 15:00 Lecce Fiorentina

Ore 15:00 Venezia Atalanta

Ore 18:00 Cagliari Torino

Ore 20:45 Roma Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 16

Inter 14

Juventus, Lazio, Udinese 13

Milan, Torino 11

Atalanta, Roma, Empoli, Fiorentina 10

Verona 9

Bologna, Como 8

Parma, Cagliari 6

Lecce, Genoa 5

Monza, Venezia 4