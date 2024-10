RISULTATI SERIE A: SERALE INTRIGANTE AL FRANCHI!

I risultati Serie A ci presentano cinque partite oggi, domenica 6 ottobre, per proseguire e andare a chiudere la settima giornata: non ci sono posticipi perché arriva la sosta per le nazionali, dunque sarà ancora più interessante scoprire quello che succederà sui campi ricordando che oggi si parte con il lunch match delle ore 12:30 che sarà Juventus Cagliari, poi doppio appuntamento alle ore 15:00 con Bologna Parma e Lazio e Empoli e dunque ecco quelli che possiamo considerare i due posticipi della domenica, ovvero Monza Roma che prende il via alle ore 18:00 e l’affascinante Fiorentina Milan che si giocherà alle ore 20:45.

I risultati Serie A dunque sono ricchi di spunti: dopo la pirotecnica e importante vittoria di Lipsia la Juventus va a caccia di conferme per tenere vivo il sogno scudetto e ospita un Cagliari reduce dalla prima vittoria in campionato – pazza, a proposito di fuochi d’artificio – cerca riscatto invece il Milan che a Leverkusen non ha demeritato ma è uscito ancora sconfitto, allo stesso modo il Bologna che affronta un bel derby contro il Parma (in crisi) dopo il ko di Anfield, che naturalmente ci poteva stare. Questo e altro nei risultati Serie A, a proposito allora possiamo andare a fare qualche altra valutazione sugli aspetti principali di queste partite.

RISULTATI SERIE A: TRA SCUDETTO E SALVEZZA

Nel quadro della domenica dedicata ai risultati Serie A scopriremo anche se finalmente il Monza riuscirà a vincere: unica squadra ancora senza successi, quella brianzola si trova all’ultimo posto in classifica con uno scenario davvero complicato che sta facendo scottare la panchina di Alessandro Nesta, il problema di oggi è che l’avversaria è una Roma che certamente non ha intenzione di fare sconti e che dopo un avvio a rilento, costato anche il posto di allenatore a Daniele De Rossi, si è ripresa vincendo le ultime due partite e ora sembra poter avere un altro passo, anche se come sempre bisognerà valutarla nel lungo periodo.

Allo stadio Olimpico oggi gioca la Lazio: i biancocelesti possono pensare di correre per lo scudetto? Forse no, ma certamente Marco Baroni sta facendo molto bene: ancora una volta il tecnico fiorentino sta lavorando alla grande con il materiale a disposizione e la sua squadra viaggia, ha una classifica che consente di sognare, per adesso, ma oggi il compito non sarà dei più semplici perché sorprendentemente l’Empoli non ha ancora perso, inanellando anche risultati come la vittoria proprio all’Olimpico, ma contro la Roma, e il pareggio contro la Juventus. Nei risultati Serie A sarà dunque dura per Baroni e la sua Lazio, vedremo cosa racconterà il campo.

RISULTATI SERIE A: 7^ GIORNATA

Ore 12:30 Juventus Cagliari

Ore 15:00 Bologna Parma

Ore 15:00 Lazio Empoli

Ore 18:00 Monza Roma

Ore 20:45 Fiorentina Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 13

Juventus 12

Milan, Inter, Torino 11

Empoli, Lazio, Udinese 10

Roma 9

Como 8

Fiorentina, Atalanta, Bologna 7

Verona 6

Parma, Genoa, Cagliari, Lecce 5

Venezia 4

Monza 3