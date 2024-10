RISULTATI SERIE A: SI TORNA IN CAMPO!

Tornano i risultati Serie A, dopo la sosta per le nazionali: si gioca per l’ottava giornata e sabato 19 ottobre saranno quattro le partite che possiamo considerare anticipi del turno. Alle ore 15:00 doppio appuntamento con Como Parma e Genoa Bologna; avremo poi alle ore 18:00 avremo Milan Udinese per poi chiudere alle ore 20:45 con Juventus Lazio. Ottava giornata che, come tutti i turni che seguono la pausa, sarà particolarmente interessante; intanto si arriva da una situazione nella quale il Napoli comanda la classifica con due punti di vantaggio sull’Inter, due settimane fa la grande occasione l’aveva sprecata la Juventus pareggiando in casa contro il Cagliari.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Milan cade a Firenze, Napoli primo (6 ottobre 2024)

I risultati Serie A ci presenteranno poi alcune squadre da tenere d’occhio: l’Udinese che va a San Siro rimane per il momento in alta classifica e infatti è nel gruppetto delle terze e anche davanti al Milan, il Bologna sembra essere in ripresa dopo un avvio stentato e ha mostrato gli artigli soprattutto in Champions League, in forte calo invece il Genoa – con Alberto Gilardino che rischia la panchina – e il Parma, che potrebbe rimanere invischiato nella corsa alla salvezza. Tra poco scopriremo quello che succederà in campo nei risultati Serie A, per ora comunque abbiamo altre cose da dire su questo sabato dedicato all’ottava giornata.

Risultati Serie A, classifica/ Vince l'Inter! Diretta gol live score (oggi 5 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE A: BIG MATCH A TORINO

Sicuramente nei risultati Serie A il big match per l’ottava giornata è Juventus Lazio: all’Allianz Stadium giocano due squadre che hanno gli stessi punti in classifica, 13, come detto i bianconeri hanno scialacquato una vittoria contro il Cagliari e questi due punti lasciati per strada potrebbero pesare nella corsa allo scudetto. La squadra di Thiago Motta pareggia troppo, ma in generale si può dire che stia facendo bene; il meglio lo ha finora offerto in Champions League, nei primi due big match (contro Roma e Napoli) ha pareggiato 0-0 e arriva all’ottava giornata avendo subito un solo gol, ma ancora nessuno su azione.

Risultati Serie A, classifiche/ Successo del Verona! Diretta gol live score (oggi 4 ottobre 2024)

La Lazio invece rappresenta una bella sorpresa: naturalmente è sempre squadra che lotta per l’Europa, ma l’addio di Igor Tudor e la fine dell’era di Ciro Immobile e Luis Alberto avrebbero potuto essere fattori di un potenziale calo; così al momento non è stato, ancora una volta Marco Baroni ha dimostrato di sapersi destreggiare anche con rose non straordinarie o piene di campioni e ha portato la Lazio a giocarsi lo scudetto, perché in questo momento analizzando i risultati Serie A bisogna per forza di cose parlare dei biancocelesti come pretendenti, guardando la classifica del campionato.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 8^ GIORNATA

Ore 15:00 Como Parma

Ore 15:00 Genoa Bologna

Ore 18:00 Milan Udinese

Ore 20:45 Juventus Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 16

Inter 14

Juventus, Lazio, Udinese 13

Milan, Torino 11

Atalanta, Roma, Empoli, Fiorentina 10

Verona 9

Bologna, Como 8

Parma, Cagliari 6

Lecce, Genoa 5

Monza, Venezia 4