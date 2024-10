RISULTATI SERIE A: I TRE POSTICIPI!

I tre posticipi dei risultati Serie A ci fanno compagnia oggi, giovedì 31 ottobre, per concludere il programma della decima giornata: alle ore 18:30 vivremo Genoa Fiorentina che rappresenta la prima sfida, alle ore 20:45 spazio invece agli altri due appuntamenti che saranno Como Lazio e Roma Torino. Situazione davvero incandescente per quanto riguarda alcune di queste squadre: partendo in ordine cronologico sicuramente quella del Genoa che ha abbracciato Mario Balotelli, ma naturalmente il focus deve andare sulla Roma che arriva dai cinque gol incassati a Firenze e vive certamente un momento di grande incertezza e difficoltà, come confermato da una classifica che non è comunque la cosa peggiore.

Adesso si parla davvero di un ritorno sempre più concreto di Daniele De Rossi: per ora rimane in sella Ivan Juric ma è chiaro che la proprietà stia prendendo le sue decisioni, noi possiamo dire che quanto si vede in campo nei risultati Serie A rifletta una confusione che era parsa evidente già nel momento in cui De Rossi era stato esonerato, una scelta che aveva preceduto quella delle dimissioni del CEO Lina Souloukou. I Friedkin potrebbero pensare a un altro ribaltone in panchina, intanto per i risultati Serie A la Roma non ha che la vittoria come risultato a disposizione contro il Torino, peraltro partita da ex per un Juric del tutto sotto esame.

RISULTATI SERIE A: VOLA L’AQUILA

Se la metà giallorossa della capitale piange, quella biancoceleste approccia i risultati Serie A di oggi in totale fiducia: la Lazio sta benissimo, arriva dalla vittoria proprio contro il Genoa e ancora una volta ha messo in mostra un Pedro che sta vivendo una seconda giovinezza, e che magari potrebbe suonare come un rimpianto visto che appena prima aveva giocato una stagione nella Roma. È una Lazio che ha la chiara impronta di Marco Baroni: nonostante le cessioni illustri il tecnico fiorentino, come del resto aveva già dimostrato a Lecce e Verona, ha saputo lavorare con il materiale a disposizione e senza proclami ha portato la sua squadra in zona Champions League.

Forse lo scudetto resta un obiettivo troppo ambizioso, intanto però sarà davvero curioso scoprire dove questa Lazio, che tra l’altro sta volando anche in Europa League con tre vittorie in altrettante partite, potrà arrivare; da valutare innanzitutto la partita del Sinigaglia contro un Como che ha già mostrato cose molto interessanti ma ancora non è decollato, attenzione ai lariani che fino a questo momento hanno ricevuto tanti complimenti per come giocano ma hanno una classifica che impone di rimanere con i piedi ben saldi a terra. Tra poco si giocherà per i risultati Serie A e vedremo l’esito dei tre campi coinvolti…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 10^ GIORNATA

Ore 18:30 Genoa Fiorentina

Ore 20:45 Como Lazio

Ore 20:45 Roma Torino