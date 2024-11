RISULTATI SERIE A: DUE SCONTRI DIRETTI IN CLASSIFICA

La tredicesima giornata del massimo campionato italiano di calcio 2024/2025 si sta per concludere con i due posticipi in programma alle ore 18:30 ed alle ore 20:45 così da poter anche completare il quadro dei risultati Serie A in questo lunedì 25 novembre 2024. Dopo essersi aperto con i big match del sabato compreso lo scontro di San Siro tra Milan e Juventus, quest’oggi sono invece impegnate quattro squadre in due sfide che risultano essere dei veri e propri scontri diretti se si guarda anche alla posizione occupata in classifica dalle rispettive compagini.

A partire dalle ore 18:30 potremo infatti assistere alla partita tra Empoli e Udinese, due formazioni che si stanno distinguendo in questa annata calcistica grazie ai tanti risultati positivi ottenuti in campionato e derivati soprattutto da un ottimo rendimento offerto in campo con le loro prestazioni. I toscani, a 15 punti, inseguono i friulani, davanti di una sola lunghezza e dunque a quota 16, vogliono fare lo sgambetto ai bianconeri effettuando il sorpasso tramite l’eventuale successo esterno che potrebbero ottenere gli uomini di mister D’Aversa. La truppa di Runjaic vuole però tornare a fare punti dopo le tre sconfitte consecutive subite recentemente.

RISULTATI SERIE A: I POSTICIPI DEL LUNEDI’ SERA

Il campionato è tornato dopo la sosta per le sfide delle Nazionali impiegate soprattutto negli ultimi turni di Nations League e adesso torniamo ad analizzare i risultati Serie A per quelli che sono i posticipi della tredicesima giornata del campionato 2024/2025, ricordando che in settimana diverse compagini saranno di nuovo impegnate nelle coppe europee e dunque in Champions League, in Europa League ed anche in Conference League. Detto della sfida del tardo pomeriggio in programma allo Stadio Carlo Castellani, passiamo ora a dare un’occhiata alla sfida dello Stadio Penzo.

In veneto infatti il Venezia ospta il Lecce in quella che si prospetta essere a tutti gli effetti una vera e propria sfida salvezza. I lagunari non riescono ad abbandonare il ventesimo posto, ovvero l’ultima posizione avendo sin qui racimolato appena 8 punti, al pari del Monza che conduce grazie ad una migliore differenza reti. Ad un solo punto di distacco, e dunque a quota 9, si trovano i pugliesi che, in diciassettesima posizione, completano la zona retrocessione. Inutile sottolineare che tutte e due i club avrebbero bisogno di un successo per rilanciarsi e puntare alla salvezza.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 13^ GIORNATA

Ore 18:30 Empoli Udinese

Ore 20:45 Venezia Lecce

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 26

Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio 25

Juventus 24

Milan*, Bologna* 18

Udinese 16

Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Parma, Verona 12

Como, Cagliari, Genoa 10

Lecce 9

Monza, Venezia 8

* una partita in meno