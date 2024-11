DIRETTA LECCE EMPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo all’angolo delle statistiche nella diretta di Lecce Empoli, il nostro obiettivo come nostro solito è capire quali saranno i trend delle due squadre dai dati registrati nelle prime giornate di Serie A, he ormai ha quasi raggiunto un terzo del calendario. Il Lecce è una squadra molto solida, punta molto sul blocco basso come evidenziano i 24 metri di distanza media da Falcone al primo difensore in maglia giallorossa. Purtroppo, però i pugliesi subiscono molto negli ultimi quindici minuti del primo tempo, fascia oraria dove l’Empoli invece è molto prolifico con quasi il 18% di reti segnate in totale.

Video Empoli Como (1-0)/ Gol e highlights: basta la rete di Pellegri, vittoria e +3!

Fuori casa i toscani hanno una media gol di 1,2 a differenza di quando giocano al Castellani dove si abbassa a 0,8. Anche l’Empoli è una squadra con un baricentro basso molto simile ai pugliesi, ma la differenza in questo caso la fanno i kilometri percorsi che sono quasi 8 nell’arco dei novanta minuti. Per la squadra di casa invece sono in media sei per ogni giocatore di movimento. Detto questo passiamo pure alle statistiche, la diretta di Lecce Empoli sta per cominciare. LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Oudin, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti. EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, Maleh, Cacace; Colombo, Pellegri. All. D’Aversa. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Empoli Como (risultato finale 1-0): Viti salva nel finale, stop Fabregas (4 novembre 2024)

DIRETTA LECCE EMPOLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecce Empoli sarà una delle tre co-esclusive di giornata con DAZN e Sky che trasmetteranno la partita insieme alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questa partita con la nostra diretta testuale che vi racconterà passo dopo passo le emozioni e le azioni della partita.

TESTA A TESTA

Passiamo all’angolo della storia della diretta di Lecce Empoli, sfida che promette spettacolo e che per l’occasione cercheremo di analizzare da un punto di vista storico alla ricerca della favorita del pronostico da un punto di vista storico. In totale prima di questa diretta abbiamo dodici precdenti, che si suddividono in dieci partite di Serie A e due invece del campionato cadetto. Nella massima serie abbiamo un bilancio che sorride agli ospiti, abbiamo quattro vittorie per l’Empoli a discapito delle due della squadra giallorossa, mentre le restanti quattro partite invece sono finite in parità.

Diretta/ Lecce Sassuolo Primavera (risultato finale 1-3): i neroverdi sono in testa! (3 novembre 2024)

L’ultimo match è quello della passata stagione, finito 1-0 a Via Del Mare per il Lecce, segnò in quell’occasione Sansone. In Serie B invece le due compagini si sono affrontate un solo anno, per un totale di due partite, anche in questo caso abbiamo un leggero vantaggio toscano con una vittoria e un pareggio, ma giocando in Puglia attenzione al risultato che potrebbe nascere, figlio dell’anno scorso. (agg. Gianmarco Mannara)

GOTTI E D’AVERSA PER LA SALVEZZA

L’unica partita del venerdì della Serie A sarà quella della diretta Lecce Empoli in campo al Via del Mare per la dodicesima giornata. Di fronte ci saranno due squadre a caccia di certezze e di punti salvezza già in questa prima parte di campionato. Il Lecce di Gotti è in piena crisi identitaria e arriva dalla sconfitta in casa del Bologna per 1 a 0 al termine di una partita sudata ma mai davvero meritata. Tutto il contrario in casa Empoli con D’Aversa che sta trovando una forte identità nella sua squadra nonostante i tanti infortuni che lo stanno mettendo in difficoltà.

LECCE EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando a vedere le probabili formazioni della partita. Gotti manderà in campo ancora il suo 4-2-3-1 in cerca di certezze che ancora mancano. In porta giocherà Falcone con Baschirotto e Gaspar centrali e l’aiuto di Guilbert e Gallo sui terzini. Banda e Dorgu saranno i due esterni offensivi con un centrocampo formato da Ramadani, Pierret ed Oudin a sostegno dell’unica punta Krstovic.

D’Aversa ritroverà il fondamentale Goglichidze che formerà il trio difensivo di Viti e Ismajili a difendere la porta di Vasquez. Pezzella e Gyasi saranno i due esterni di centrocampo con Henderson, Maleh e Anjorin in mediana a sostegno di Solbakken e Colombo come due punte.

LECCE EMPOLI, LE QUOTE

Per la sfida salvezza della diretta Lecce Empoli andiamo anche a vedere le proposte di Sisal per le quote. I padroni di casa cercano la vittoria e partono favoriti con l’1 a 2,30 contro il 2 per gli ospiti a 3,40 e il pareggio X che si ferma a 3,00.