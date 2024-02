RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Così sono andati i due recuperi, diretta gol live score (26 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE A: I RECUPERI

Aspettando questo lunedì dedicato ai risultati di Serie A, possiamo fare una breve panoramica sui recuperi nel massimo campionato: a gennaio come ricorderete si è giocata la Supercoppa Italiana a Riyadh, e le quattro squadre coinvolte (Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina) hanno saltato il turno di campionato seguente. Questo ha chiaramente generato quattro partite (non essendoci sfide dirette tra queste compagini, nella giornata di riferimento) i cui recuperi sono stati piazzati a febbraio: due sono già stati già giocati e, come abbiamo già visto, si è trattato di Bologna Fiorentina e Torino Lazio, conseguenza di quest’ultimo è che granata e biancocelesti tornano in campo solo oggi.

Sono invece previsti per mercoledì 28 febbraio gli altri due recuperi: Sassuolo Napoli e la gustosissima Inter Atalanta completeranno il quadro e finalmente ci daranno una classifica di Serie A aggiornata, avendo tutte le squadre giocato il numero regolare di partite che saranno 26. Sarà interessante scoprire cosa cambierà: per esempio, una possibile e probabile sconfitta dell’Atalanta sul campo della capolista di Serie A darebbe una grossa mano al Bologna nell’aumentare le sue chance di un’incredibile qualificazione alla prossima Champions League, mentre il Napoli al contrario potrebbe allontanarsi dall’Europa… (agg. di Claudio Franceschini)

I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie A per lunedì 26 febbraio chiudono il programma della 26^ giornata: tornano i due posticipi dunque, con i consueti orari che sono quelli delle ore 18:30, quando si giocherà Roma Torino, e delle 20:45 quando andrà in scena Fiorentina Lazio. A posticipare, nonostante la presenza della Roma che giovedì ha giocato in Europa League, sono le due squadre che erano impegnate nel recupero di una delle partite rinviate per la Supercoppa, vale a dire Torino e Lazio; i viola hanno invece già recuperato quella partita perdendola contro il Bologna e mancando una bella occasione per risalire la corrente.

Possiamo allora partire proprio dall’Artemio Franchi, dove si disputa un match che nel corso della storia recente ha fatto spesso divertire: attualmente le due squadre sono in corsa per un posto nella prossima Champions League, deve essere così perché un’Italia prima nel ranking avrebbe oggi cinque squadre nella competizione rivoluzionata e dunque sia i viola che i biancocelesti possono concretamente sperare, a patto che ovviamente trovino la giusta continuità in questa parte finale di campionato. Aspettando quindi i risultati di Serie A, diamo una rapida occhiata ad altri temi sui posticipi della 26^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Protagonista dei risultati di Serie A nei posticipi della 26^ giornata sarà anche la Roma: la squadra giallorossa è parsa davvero rigenerata dalla cura di Daniele De Rossi, forse serviva davvero una sterzata e in questo senso l’esonero di José Mourinho può aver fatto bene, ma leggendo la storia dall’altro lato bisogna anche dire che fino a questo momento De Rossi ha battuto squadre invischiate nella corsa per la salvezza, e l’unica big che ha affrontato (l’Inter) gli ha rifilato quattro gol allo stadio Olimpico anche se certamente la Roma si era ben comportata fino ad un certo punto, trovando anche il vantaggio.

La partita di oggi contro il Torino sarà tosta: i granata sono una squadra che spesso e volentieri sa mettere in difficoltà la sua avversaria e la posizione di classifica è ottima per provare l’assalto all’Europa League, anche se qui bisogna ricordare come ogni volta che il Torino si è trovato in un contesto ottimale per fare il salto di qualità l’ha sempre mancato, per esempio quando ha pareggiato in casa contro la Salernitana non riuscendo a segnare all’ultima in classifica. Ora dunque vedremo cosa ci diranno i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 26^ GIORNATA

Ore 18:30 Roma Torino

Ore 20:45 Fiorentina Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Inter 66

Juventus 57

Milan 53

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 41

Lazio 40

Fiorentina 38

Napoli 37

Monza, Torino 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese, Frosinone 23

Sassuolo, Verona, Cagliari 20

Salernitana 13











