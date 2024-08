RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: PARTE UN NUOVO CAMPIONATO!

Oggi sabato 17 agosto 2024 sarà di certo affascinante l’appuntamento con i primi risultati Serie A per il nuovo campionato 2024-2025, che comincerà appunto fra pochissime ore. Un’annotazione va subito spesa per la programmazione della prima giornata: come ormai siamo abituati da qualche anno, si comincia appena dopo Ferragosto e di conseguenza tutte le partite saranno nel tardo pomeriggio o in serata, suddivise fra quattro incontri al sabato, altrettanti alla domenica e infine due posticipi al lunedì.

Dovremo quindi aspettare più di 48 ore per avere la prima classifica di Serie A completa, ma naturalmente l’attesa sarà molto più breve per i primi gol e le prime emozioni in compagnia dei risultati Serie A. Si comincerà infatti alle ore 18.30 di oggi con Genoa Inter e Parma Fiorentina, di conseguenza scenderanno subito in campo i nerazzurri campioni d’Italia in carica, mentre le due partite delle ore 20.45 saranno Empoli Monza e Milan Torino, facendo subito scattare un confronto a distanza fra le due milanesi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LE DUE MILANESI A CONFRONTO

Eccoci allora a parlare di Inter e Milan come le due principali protagoniste del sabato 17 agosto per aprire le danze con i risultati Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi puntano sulla continuità: l’Inter ha confermato tutti i suoi big in campo e anche l’allenatore, con qualche ritocco per provare a rafforzare ulteriormente la squadra che pochi mesi fa ha vinto lo scudetto della seconda stella da assoluta dominatrice. I risultati delle amichevoli estive sono stati contraddittori, per quanto ciò possa contare, si attendono allora i primi riscontri ufficiali sul difficile campo del Genoa.

Sfida di enorme tradizione è pure quella che attende il Milan contro il Torino nei risultati Serie A di oggi, i rossoneri sicuramente hanno cambiato più dei cugini, fosse anche solo per il cambio in panchina con l’arrivo di Paulo Fonseca al posto di Stefano Pioli. I risultati delle prestigiose amichevoli estive hanno fatto sorridere i tifosi del Milan, però naturalmente il cammino non è ancora nemmeno iniziato e di conseguenza conterà fare bene a partire da stasera, per regalare una prima gioia al pubblico amico dello stadio Giuseppe Meazza…

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA

ore 18.30

Genoa Inter

Parma Fiorentina

ore 20.45

Empoli Monza

Milan Torino