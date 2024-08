Il video Milan Real Madrid, match amichevole che si è tenuto nella serata di ieri al Soldier Field in quel di Chicago, sta facendo il giro del web. Ormai manca poco al campionato di Serie A 2024-2025 e alla Liga, e le squadre stanno quindi scaldando i motori in vista del rush finale. Un buon Milan quello che battuto i campioni d’Europa in carica, con un Chukweueze in grande forma, anche se, chi ben sa chi mastica calcio, i risultati delle amichevoli estive lasciano sempre il tempo che trovano, e fra gli addetti ai lavori c’è chi è convinto che chi vince in estate perde poi durante l’anno, e viceversa.

Fatto sta che per il neo tecnico del Milan, dalla sfida con il Real Madrid, così come si evidenzia dal video, non sono mancati gli spunti interessanti e le note positive, a cominciare dalla rete siglata da Chukweueze, l’anno scorso non fra i titolari di Stefano Pioli ma che recrimina un posto nell’11 partente in vista appunto del nuovo campionato. Ma vediamo come è andato il match fra le due squadre che vantavano in bacheca ben 22 Champions League, di cui 7 per il Milan, partita che è stata trasmessa in diretta da streaming da Dazn.

VIDEO MILAN REAL MADRID: LE AZIONI SALIENTI DEL PRIMO TEMPO

Il primo squillo è arrivato al sesto minuto di gioco con un bel passaggio di Liberali per Marco Nasti, tentativo respinto da Courtois. Al 23esimo, invece, l’ottimo tentativo di Chukweueze: dopo una balla sulla destra ricevuta da Loftus Cheek, l’attaccante del Milan si è accentrato in area facendo partire un classico tiro a giro che è passato non troppo distante dalla porta madrilena, così come si evince dal video fra Milan e Real Madrid che trovate più sotto.

Il Real Madrid si è invece fatto vedere per la prima al 25esimo con una grande azione dell’ex del match, Ibrahim Diaz, che dopo aver recuperato palla a centrocampo ed aver scambiato con Endrick, ha fatto partire un tiro da poco fuori l’area che ha sfiorato il palo destro con tanto di urla di uno stadio che evidentemente tifava più Real che Milan. Le due squadre sono quindi andate negli spogliatoi sullo 0 e 0 poi nel secondo tempo, al 54esimo, ecco arrivare la rete del Diavolo. Ancora una volta è Liberali con il pallino del gioco: apertura sulla destra per Chukweueze, il giocatore si è accentrato in area e questa volta non ha sbagliato, gonfiando la rete madrilista, per un’azione davvero spettacolare e ben costruita.

VIDEO MILAN REAL MADRID: LA TRAVERSA DI CHAO DOPO PUNIZIONE DI BENNACER

Pochi minuti dopo, al 58esimo, Chukweueze ha provato a restituire il favore a Liberali, dopo un’azione dirompente sempre sulla fascia destra ma la palla del giovane rossonero dopo la conclusione è finita alta sopra la traversa. Milan vicinissimo al raddoppio al 62esimo: bella punizione di Bennacer dalla sinistra, con colpo di testa di Chao ma la palla si stampa sulla traversa.

La squadra di Fonseca ha costruito un’ottima azione anche al 73esimo, sempre in contropiede e sempre con Chukweueze protagonista: bella parla dell’esterno per Pulisic che solo davanti al portiere si è fatto respingere il tiro. Nel finale di gara, all’82esimo, brivido per il Milan dopo un break di Ibrahim Diaz che ha servito una bella palla in area per Alvaro Rodriguez che però non ha trovato la porta. Un bel Milan quello che ha battuto il Real Madrid per uno a zero e soprattutto con un ottimo Chukweueze: di seguito il video con gli highlights.