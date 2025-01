RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TORNANO LE MILANESI!

Con i risultati Serie A stiamo per vivere le partite che domenica 26 gennaio proseguono il programma della 22^ giornata, ne avremo quattro e nello specifico si tratta di Milan Parma alle ore 12:30, Udinese Roma alle ore 15:00, Lecce Inter alle ore 18:00 e infine Lazio Fiorentina alle ore 20:45. Tornano dunque a giocare le due milanesi, che sono state protagoniste in Champions League: Inter e Milan hanno vinto e in questo momento, con un solo turno alla conclusione del super girone, entrambe sarebbero qualificate agli ottavi, un risultato che giustamente Simone Inzaghi ha commentato come ottimo qualora dovesse arrivare.

La storia in campionato è diversa almeno per il Milan, che con Sergio Conceiçao in panchina non ha ancora vinto: dopo il pareggio interno contro il Cagliari è arrivata la sconfitta contro la Juventus con un secondo tempo praticamente mai giocato, si sta allontanando la zona europea e dunque nel lunch match, contro un Parma in grossa difficoltà e vicino alla zona retrocessione, servirà una vittoria, quella che del resto serve all’Inter nel bellissimo duello con il Napoli per lo scudetto, abbordabile la trasferta di Lecce anche perché i salentini arrivano dalla cocente sconfitta di Cagliari. Vedremo cosa ci diranno i risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ROMA IN RIPRESA

Nel quadro domenicale dei risultati Serie A c’è anche la Roma: i giallorossi appaiono davvero in ripresa, Claudio Ranieri ha impiegato un po’ di tempo per trovare la quadratura del cerchio ma adesso sembra che le cose stiano volgendo per il meglio, anche se resta sempre da capire dove realmente questa Roma si possa spingere visto che i problemi ci sono. Intanto però la classifica è sensibilmente migliorata, le prestazioni anche e si può guardare con maggiore serenità al futuro: un’altra prova importante arriva al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, squadra ondivaga che dopo aver fermato l’Atalanta è crollata sul campo del Como.

A proposito di romane, la Lazio gioca una partita importantissima per rinverdire le sue ambizioni di qualificazione in Champions League: allo stadio Olimpico arriva una Fiorentina in crisi, una squadra che con le otto vittorie consecutive aveva fatto sognare i suoi tifosi ma da quel momento non ha più vinto, e adesso addirittura rischia di farsi sorpassare da Bologna e Milan scivolando all’ottavo posto. Anche per i viola dunque si tratta di un test da non sbagliare, tra poco i risultati Serie A ci diranno tutto quello che vogliamo sapere.

RISULTATI SERIE A: 22^ GIORNATA

Ore 12:30 Milan Parma

Ore 15:00 Udinese Roma

Ore 18:00 Lecce Inter

Ore 20:45 Lazio Fiorentina

