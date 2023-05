Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: via alle prime partite! Live score

RISULTATI SERIE A: PARTITE AL VIA!

Siamo finalmente in campo per le partite che danno il via ai risultati di Serie A. Non lo abbiamo detto troppo spesso nelle ultime stagioni: le coppe europee potrebbero cambiare lo scenario delle qualificazioni per la prossima stagione. Non va infatti dimenticato che la prossima settimana avremo cinque squadre impegnate nelle semifinali: in Champions League ci sarà lo scintillante derby tra Inter e Milan, in Europa League la Juventus se la vedrà con il Siviglia mentre la Roma affronterà il Bayer Leverkusen, infine in Conference League la Fiorentina dovrà sfidare il Basilea. I viola potrebbero essere un ago della bilancia non da poco: qualora dovessero vincere la competizione potrebbero creare uno scenario nel quale nessuna squadra italiana giocherebbe in Conference League il prossimo anno.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: pari a Bologna! Live score

Sappiamo inoltre che in Champions League avrebbero di diritto il pass la vincente di questa edizione così come la squadra vincitrice dell’Europa League; in più, va ricordato che negli ultimi tempi si è parlato della possibilità che la Uefa, anticipando la giustizia sportiva di casa nostra, estrometta in ogni caso la Juventus dalla prossima stagione europea. A noi non resta al momento che metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconteranno i campi, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: per i risultati di Serie A della 33^ giornata finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie A, classifica/ L'Atalanta sbanca Torino! Diretta gol live score

PER LA SALVEZZA

Certamente nel parlare dei risultati di Serie A per la 33^ giornata dobbiamo fare un focus sulla corsa alla salvezza. Sembrava tutto deciso fino a poche settimane fa, e invece la rincorsa del Verona ha cambiato lo scenario: francamente Sampdoria e Cremonese sembrano comunque condannate, i grigiorossi dovrebbero recuperare 10 punti allo Spezia e ce ne sono 18 a disposizione, soprattutto la neopromossa ha fatto 20 punti nelle 32 giornate sin qui disputate. Lo stesso Spezia, che non sa più vincere, è stato agganciato dal Verona a quota 27 e adesso rischia tantissimo: l’Hellas ne ha decisamente di più, sia come condizione che come impatto psicologico sul finale di campionato.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: il Monza non si ferma più!

Tra le altre, in caduta libera abbiamo Lecce ed Empoli: i salentini difendono 4 punti di vantaggio sulla coppia che si assesta al terzultimo posto della classifica di Serie A, i toscani solo uno in più e dunque sono totalmente coinvolti nella corsa. Allo stesso modo la Salernitana: il pareggio al Diego Armando Maradona è stato preziosissimo, ciononostante gli amaranto sono comunque a +7 su Spezia e Verona. Certo, il bottino non è indifferente, ma abbiamo visto negli ultimi tempi delle rimonte ancora più incredibile (una proprio della stessa Salernitana) e dunque attenzione a quello che succederà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

CHE LOTTA PER LA CHAMPIONS!

I risultati di Serie A ci propongono un turno infrasettimanale: mercoledì 3 maggio si torna a giocare e siamo nella 33^ giornata. Avremo otto partite oggi, poi i due posticipi del giovedì: dovremo dunque aspettare per scoprire se il Napoli riuscirà finalmente a vincere lo scudetto – stavolta basta un pareggio alla Dacia Arena – ma nel frattempo infuria la lotta per entrare in Champions League. Alle ore 18:00 si parte con Atalanta Spezia, Juventus Lecce, Salernitana Fiorentina e Sampdoria Torino; alle ore 21:00 avremo poi Lazio Sassuolo, Milan Cremonese, Monza Roma e Verona Inter.

Domani, appunto, Empoli Bologna e Udinese Napoli: dunque mercoledì sera avvicineremo ancor più il verdetto circa le squadre che si qualificheranno alla prossima Champions League, in uno scenario che al momento vede la Lazio seconda e la Juventus terza con Inter, Milan e Roma con gli stessi punti e l’Atalanta a -2 da questo terzetto. Inevitabile poi ricordare che i bianconeri potrebbero essere nuovamente penalizzati, a quel punto cambiando ancora le cose; staremo a vedere, intanto addentriamoci ancor più in questo mercoledì che ci presenta i risultati di Serie A per la 33^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati di Serie A per questa 33^ giornata dobbiamo allora dire che la corsa alle posizioni europee si sta facendo straordinaria: nel fine settimana hanno vinto Inter e Atalanta, mentre la Juventus è stata fermata a Bologna e Roma e Milan hanno dato vita a un incredibile pareggio con due gol nei minuti di recupero. Ai nerazzurri è andata di lusso con il successo nella sfida diretta, contro la Lazio: i biancocelesti, alla seconda sconfitta consecutiva, rischiano di scialacquare il loro prezioso vantaggio ma questo vale anche per la Juventus, che è in rottura prolungata.

L’Inter stessa invece ha operato una bella rimonta, e adesso ci crede mentre si prepara alla semifinale della Champions League attuale; a tale proposito bisogna dire che saranno in campo tra una settimana anche Milan, Roma e Juventus, così come la Fiorentina che però è staccatissima da questo gruppetto e di fatto fa parte di una diversa classifica di Serie A, quella che riguarda le posizioni dall’ottava a scendere. Qui, chiaramente, la corsa molto interessante è quella che riguarda la salvezza: la analizzeremo nel dettaglio a breve, perché tra qualche ora saremo nuovamente in campo per i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: 33^ GIORNATA

Ore 18:00 Atalanta Spezia 0-0

Ore 18:00 Juventus Lecce 0-0

Ore 18:00 Salernitana Fiorentina 0-0

Ore 18:00 Sampdoria Torino 0-0

Ore 21:00 Lazio Sassuolo

Ore 21:00 Milan Cremonese

Ore 21:00 Monza Roma

Ore 21:00 Verona Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 79

Lazio 61

Juventus 60

Inter, Milan, Roma 57

Atalanta 55

Bologna, Fiorentina 45

Monza 44

Sassuolo 43

Torino, Udinese 42

Salernitana 34

Empoli 32

Lecce 31

Spezia, Verona 27

Cremonese 20

Sampdoria 17











© RIPRODUZIONE RISERVATA