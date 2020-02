Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (25^ giornata)

Con i risultati di Serie B siamo arrivati alla 25^ giornata: inaugurata da Cosenza Frosinone, prosegue sabato 22 febbraio con le consuete cinque partite che ci lanceranno poi verso la domenica e il Monday Night, che sarà Perugia Frosinone. Ormai sappiamo che il sabato è strutturato su quattro gare nel primo pomeriggio e un posticipo; dunque alle ore 15:00 assisteremo ad Ascoli Cremonese, Cittadella Juve Stabia, Entella Benevento e Trapani Spezia mentre alle ore 18:00 sarà la volta di Pisa Venezia. Staremo a vedere cosa succederà sui vari campi e come cambierà la classifica di Serie B, che al momento è ancora molto corta e dunque può aprire a tante sorprese, anche se almeno il discorso legato alla prima promozione diretta sembra essere definitivamente archiviato a favore di uno straordinario Benevento, che entrava nella giornata con 17 punti di vantaggio sulle due principali inseguitrici.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Dunque il Benevento domina lo scenario nei risultati di Serie B: i sanniti sono praticamente certi del salto di categoria e ci vorrebbe un miracolo perchè sia Spezia che Frosinone vadano a sorpassarlo, costringendo Pippo Inzaghi a giocare i playoff. Un posto nella prossima Serie A è sancito, si va ora a caccia del secondo: tra le squadre impegnate oggi attenzione ad uno Spezia che ha trovato un fantastico ritmo ed è andato a prendersi la seconda posizione, approfittando anche del calo del Crotone e del crollo quasi verticale di un Pordenone che sembra aver finito la benzina. A sperarci sono però altre squadre, tra cui il Cittadella e una Virtus Entella che non è affatto distante dalla piazza d’onore; per quanto riguarda la salvezza, potrebbero essere le ultime occasioni per il Trapani (reduce dai cinque gol incassati a Cremona) e la stessa Cremonese si è ripresa ma deve ancora dimostrare di poter uscire dalla zona playout, soprattutto a causa di un rendimento esterno che sarebbe da Serie C immediata. Ora dunque lasciamo che a parlare siano i campi, perchè tra poco si torna a giocare e la classifica di Serie B sarà protagonista con questi nuovi risultati attesi sabato.

RISULTATI SERIE B: 25^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli Cremonese

ore 15:00 Cittadella Juve Stabia

ore 15:00 Entella Benevento

ore 15:00 Trapani Spezia

ore 18:00 Pisa Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 57

Frosinone 43

Spezia 40

Crotone 37

Salernitana, Cittadella, Pordenone 36

Entella 35

Chievo 34

Empoli, Perugia 33

Pescara, Juve Stabia 32

Ascoli 31

Pisa 30

Venezia 28

Cremonese 26

Cosenza 23

Trapani 19

Livorno 14



