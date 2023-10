RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Posticipi al via! Diretta gol live score (11^ giornata, 29 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Finalmente siamo pronti a dare il via ai risultati di Serie B per questi posticipi della undicesima giornata. Il rendimento del Bari è davvero incredibile: i galletti, che hanno già cambiato allenatore chiamando Pasquale Marino al posto di Michele Mignani, è entrato in questo turno con il quattordicesimo in classifica. I punti sono 11, ma questo bottino è maturato con appena una vittoria e la bellezza di 8 pareggi. Il Bari dunque ha perso una sola volta, ma non riesce a vincere: lo ha fatto soltanto alla seconda giornata a Cremona, poi ha infilato quattro pareggi consecutivi prima di perdere a Parma e da quel momento triplo 1-1 contro Como, Reggiana e Modena.

Nella Serie B a 20 squadre il record per il maggior numero di pareggi spetta al Perugia: il Grifone, allenato da Aldo Agroppi e con in porta Andrea Pazzagli, aveva pareggiato la bellezza di 26 partite. Come era finita? Che con 11 vittorie, e una sola sconfitta, si era classificato al quarto posto mancando la promozione per un punto a vantaggio del… Bari, dato curioso. Quella però era l’epoca dei due punti a vittoria: con le regole di oggi il Perugia avrebbe fatto 62 punti chiudendo a -5 dai galletti, e sarebbe stato scavalcato anche dalla Triestina. Il Bari insomma è avvisato; ora però è arrivato il momento di dedicarci alle partite del giorno, mettiamoci comodi e lasciamo parlare i campi perché per i risultati di Serie B si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

QUATTRO POSTICIPI!

I risultati di Serie B ci tengono compagnia ancora domenica 29 ottobre, con le partite che chiudono il programma dell’undicesima giornata: stavolta si parla di ben quattro gare, tutte alle ore 16:15 e che sono Brescia Bari, Modena Ternana, Palermo Lecco e Venezia Pisa. Una domenica dunque molto intensa: avremo infatti in campo tre delle prime cinque squadre della classifica di Serie B, anche se forse non tutte concretamente impegnate (nel lungo periodo) nella corsa alla promozione diretta, due che devono pensare a salvarsi e altre che possiamo considerare a metà del guado.

Le occasioni sono ottime per Venezia e Modena, che hanno gare interne da onorare e vincere: i canarini, reduci dal colpo di Brescia con cui sono tornati a festeggiare un successo che mancava da cinque turni, adesso possono realmente spiccare il volo pur se la principale ambizione resta quella di qualificarsi per i playoff, per poi scoprire eventualmente se potranno esserci margini per una cavalcata come era stata quella del 2001-2002. Cerca conferme anche il Lecco ancora ultimo in classifica, come sempre tra poche ore i risultati di Serie B forniranno tutte le risposte che stiamo cercando.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà dunque interessante questa domenica dedicata ai risultati di Serie B: il Palermo deve ancora recuperare una partita, dunque almeno come media e idealmente sta viaggiando sullo stesso passo del Parma primo in classifica e vuole evitare quei cali di concentrazione che l’anno scorso avevano impedito ai rosanero di qualificarsi ai playoff, già all’epoca considerati un obiettivo come anche adesso, quando però si può chiaramente guardare alla possibilità di prendersi la promozione diretta. Per questo però bisognerà fare i conti con rivali parecchio accreditate.

Una di queste è il Venezia, che si è spinto al quarto posto in classifica e oggi sogna davvero il colpo grosso.Vale a dire un nuovo sorpasso ai danni dello stesso Palermo che, tuttavia, ospita un Lecco ultimo della classe anche se reduce dalla prima vittoria stagionale arrivata in pieno recupero, dunque se non altro con fiducia e inerzia a favore che sono armi utili e da sfruttare nella pur difficilissima trasferta del Barbera. Rischia tanto una Ternana già terzultima; per quanto riguarda Brescia, Bari e Pisa si tratta di tre squadre che devono ancora rivelarsi del tutto, in particolare i galletti che hanno un passo davvero curioso.

RISULTATI SERIE B: 11^ GIORNATA

IN CORSO Brescia Bari 1-0

IN CORSO Modena Ternana 1-0

IN CORSO Palermo Lecco 0-2

IN CORSO Venezia Pisa 1-1

CLASSIFICA SERIE B

Parma 26

Catanzaro 21

Palermo 20

Venezia 18

Como 17

Modena, Cremonese, Südtirol 16

Cosenza 15

Reggiana 14

Brescia, Cittadella 13

Ascoli, Pisa 12

Bari 11

Spezia 8

Sampdoria (-2) 7

Ternana 6

Feralpisalò 5

Lecco 4











