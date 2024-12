RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: INZAGHI CERCA RISCATTO!

Siamo arrivati ai risultati Serie B della 16^ giornata: come sempre abbiamo avuto un anticipo al venerdì, come sempre il turno prosegue con le cinque partite del sabato e dunque il 7 dicembre saremo in campo a partire dalle ore 15:00 con Bari Cesena, Carrarese Palermo, Mantova Pisa e Modena Salernitana, alle ore 17:15 ecco quello che possiamo considerare il primo posticipo – in attesa di quelli della domenica, ovviamente – che sarà Cosenza Frosinone. La situazione che riguarda i risultati Serie B è sempre in evoluzione costante: ci avviciniamo rapidamente alla conclusione del girone di andata e oggi i riflettori saranno puntati anche e soprattutto sul Pisa di Pippo Inzaghi.

I nerazzurri sono stati a lungo al primo posto in classifica, ma poi hanno perso sul campo della Carrarese e nell’ultimo turno non sono andati oltre il pareggio casalingo contro il Cosenza: una fase di stanca che ha portato il Sassuolo al sorpasso, in questo momento il Pisa occupa il secondo posto ma si deve guardare dal rientro dello Spezia, comunque sconfitto a Palermo una settimana fa e dunque nuovamente staccatosi, per ora esiste ancora una distanza importante tra le prime tre della classe e il resto del gruppo ma i risultati Serie B di oggi potrebbero già cambiare parecchie cose, vedremo allora cosa succederà sui campi che sono coinvolti.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IN FONDO SI BALLA

I risultati Serie B ci portano in dote alcune partite che valgono per promozione o playoff ma, osservando la classifica, in fondo si balla davvero: si è creata una situazione davvero incredibile perché entrando nella 16^ giornata trovavamo ben quattro squadre a 16 punti, con il Cosenza penalizzato (sarebbe ottavo) e una di queste sarebbe costretta a disputare lo spareggio per non retrocedere con la Reggiana, che teneva alle spalle un terzetto che si è formato in virtù del ritorno alla vittoria del Frosinone e alla crisi profonda del Sudtirol, la terza squadra fanalino di coda è il Cittadella che se non altro ha pareggiato muovendo in qualche modo la classifica.

Non è certo una novità in un campionato cadetto sempre molto equilibrato, ma è comunque incredibile notare che il Catanzaro, che è undicesimo, abbia un solo punto di vantaggio sulla zona playout: questo ci dice che le partite di oggi che si giocheranno per i risultati Serie B potrebbero cambiare lo scenario in maniera anche netta, per questo motivo sarà ancora più interessante assistere alle varie partite e scoprire quello che succederà sui cinque campi, noi non vediamo l’ora che arrivi il pomeriggio di sabato per vivere insieme questo pezzo di 16^ giornata e fare le nostre opportune valutazioni.

RISULTATI SERIE B: 16^ GIORNATA

Ore 15:00 Bari Cesena

Ore 15:00 Carrarese Palermo

Ore 15:00 Mantova Pisa

Ore 15:00 Modena Salernitana

Ore 17:15 Cosenza Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 34

Pisa 31

Spezia 30

Cremonese 24

Cesena 22

Bari, Palermo 21

Brescia, Juve Stabia 19

Mantova 18

Catanzaro, Sampdoria 17

Cosenza (-4), Modena, Salernitana, Carrarese 16

Reggiana 15

Frosinone, Sudtirol, Cittadella 13