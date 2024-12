RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IN CAMPO LA CAPOLISTA!

Ci siamo, i risultati Serie B vanno in scena ancora domenica 8 dicembre e si chiude così la 16^ giornata di campionato, sempre più vicini al termine del girone di andata dobbiamo parlare dei quattro posticipi che come sempre prenderanno il via alle ore 15:00, oggi sono in programma Catanzaro Brescia, Cremonese Reggiana e Spezia Cittadella con la conclusione che alle ore 17:15 sarà con Sassuolo Sampdoria. Torna dunque in campo la capolista del campionato cadetto: nelle ultime settimane il Sassuolo ha coronato l’inseguimento al Pisa e si è preso il primo posto, prosegue alla grande il progetto di Fabio Grosso che naturalmente ha la squadra giusta per timbrare la promozione immediata.

Alle spalle dei neroverdi, oltre al già citato Pisa che ha giocato ieri, ecco lo Spezia: anche i liguri stanno disputando una stagione sopra le righe e questo anche al netto della sconfitta rimediata a Palermo nell’ultimo turno, il vantaggio sulla concorrenza è ancora abbastanza ampio e oggi si tratterà di tenere a distanza una Cremonese che con il ritorno di Giovanni Stroppa può salire e ha una partita abbordabile visto che ospita la Reggiana quartultima, ma del resto per lo Spezia sulla carta è ancora più semplice con il match casalingo contro il Cittadella, uno dei fanalini di coda in classifica e in grave crisi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL QUADRO DEI POSTICIPI

I risultati Serie B ci diranno tra poco quello che succederà in campo: abbiamo parlato del Sassuolo e della corsa alla promozione, per la qualificazione ai playoff Catanzaro Brescia rappresenta sostanzialmente uno spareggio anche se siamo solo nel girone di andata, le due squadre arrivano da pareggi e in questo momento, o almeno dopo 15 giornate, le rondinelle potrebbero giocare i playoff a differenza di un Catanzaro che sta vivendo un campionato più complicato rispetto a quello dello scorso anno, ma sempre con la possibilità di entrare nelle prime otto della classifica e dunque replicare quanto fatto nel 2024.

Attenzione poi alla Sampdoria, che con Andrea Sottil sembrava aver rialzato la testa e invece è tornata a faticare: in settimana i blucerchiati hanno valutato l’esonero dell’allenatore e sarebbe stato il secondo cambio in panchina, poi si è deciso di rinnovare la fiducia in Sottil che però a questo punto potrebbe avere le ore contate, pur se forse non sarà un’eventuale sconfitta sul campo della capolista Sassuolo a portare ad una nuova rivoluzione. Intanto noi ci dobbiamo mettere comodi, perché tra poco per i risultati Serie B e i posticipi della 16^ giornata si comincerà finalmente a giocare…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 16^ GIORNATA

Ore 15:00 Catanzaro Brescia

Ore 15:00 Cremonese Reggiana

Ore 15:00 Spezia Cittadella

Ore 17:15 Sassuolo Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 34

Pisa 31

Spezia 30

Cremonese 24

Cesena 22

Bari, Palermo 21

Brescia, Juve Stabia 19

Mantova 18

Catanzaro, Sampdoria 17

Cosenza (-4), Modena, Salernitana, Carrarese 16

Reggiana 15

Frosinone, Sudtirol, Cittadella 13