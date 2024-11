RISULTATI SERIE B: IL NUOVO ARRIVATO

I risultati Serie B per questa 13^ giornata ci introducono anche al volto nuovo: la sconfitta di La Spezia è risultata fatale a Pierpaolo Bisoli, esonerato dal Modena che non vince dal 21 settembre e si trova al penultimo posto in classifica, rischiando seriamente la retrocessione diretta in Serie C. Quella emiliana è la sesta società a cambiare allenatore nel corso del campionato cadetto; il posto di Bisoli lo ha preso Paolo Mandelli, che era l’allenatore della Primavera: nominalmente il tecnico sarà lui ma a dire il vero al comando avremo una coppia, perché ci sarà anche Michele Troiano che invece era alla guida della Under 17 gialloblu.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Berardi lancia il Sassuolo, Brescia corsaro a Marassi! (3 novembre 2024)

Una scelta che si deve soprattutto ai rapporti con il direttore sportivo Paolo Catellani, l’anno scorso responsabile del vivaio del Modena e con il quale entrambi hanno lavorato a stretto contatto; e una scelta che si lega al passato perché sia Mandelli, protagonista della doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, che Troiano nel Modena hanno giocato. Per ora si parla di un incarico ad interim in attesa di nominare un nuovo allenatore, nella realtà però la coppia potrebbe durare fino al termine della stagione e una prima risposta inizieremo ad averla nella partita di oggi contro la Carrarese, abbastanza importante per le sorti dei canarini. (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie B, Classifica/ il Bari inciampa, ok lo Spezia! Diretta gol live score (oggi 2 novembre 2024)

INZAGHI PER LA FUGA!

I risultati Serie B tornano a farci compagnia sabato 9 novembre, con cinque partite che si giocano per la 13^ giornata: siamo dunque nel secondo terzo di una stagione davvero entusiasmante, come sempre si parte alle ore 15:00 con Brescia Cosenza, Modena Carrarese, Pisa Sampdoria e Sudtirol Sassuolo cui seguirà alle ore 17:15 Mantova Cremonese. Dei risultati Serie B possiamo dire davvero tante cose: il primo dato naturalmente riguarda la prima in classifica, il Pisa è tornato alla vittoria e ora punta la fuga giusta per la promozione diretta in Serie A, avversaria oggi una Sampdoria ancora ondivaga ma che certamente è in ripresa e vuole un posto nei playoff.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Quattro pareggi, Pisa primo. Diretta gol live score (11^giornata 30 ottobre)

Un Pisa che ha subito fatto vedere di potersi giocare qualcosa di importante, vale a dire un ritorno nel massimo campionato che manca ormai da parecchi anni; qualche flessione c’è stata ma in questa cadetteria è anche un passaggio strutturale, quel che conta al momento è che la squadra di Pippo Inzaghi sia comunque rimasta al comando della classifica obbligando le avversarie ad aumentare i giri del motore. Staremo a vedere, anche perché nei risultati Serie B di oggi non si parla solo di corsa alla promozione ma bisognerà stare attenti anche ad altri scenari, che proveremo ora ad analizzare.

RISULTATI SERIE B: LO SCENARIO

Andiamo allora a scoprire quello che potrebbe succedere oggi con i risultati Serie B: abbiamo parlato di promozione e in questo senso troviamo in campo anche il Sassuolo, che sta trovando davvero una bella costanza e anche oggi ha una partita sulla carta favorevole, contro un Sudtirol che invece è in calo e in questo momento della stagione rischia concretamente di giocare il playout o addirittura di retrocedere direttamente, anche se bisogna dire che in quella zona di classifica si è davvero in tanti nello spazio di pochi punti, tra le squadre in campo questo sabato abbiamo anche il Mantova che sfida l’ambiziosa Cremonese, reduce da una sconfitta appunto contro il Pisa.

Chi non può assolutamente permettersi altri passi falsi è il Modena, che si trova in penultima posizione: a conferma della crisi dei canarini abbiamo l’esonero di Pierpaolo Bisoli, la partita di oggi al Braglia è complicata perché arriva la Carrarese, che sembra aver cambiato passo e infatti ha raggiunto quel gruppone di cinque squadre che stazionano tra la salvezza e lo spareggio per evitare di finire in Serie C. Gli stessi punti del Modena li ha il Cosenza, che però ne ha anche 4 di penalizzazione: i lupi sul campo sarebbero salvi, in realtà no e allora con i risultati Serie B devono provare a vincere sul campo dell’ostico Brescia.

RISULTATI SERIE B: 13^ GIORNATA

Ore 15:00 Brescia Cosenza

Ore 15:00 Modena Carrarese

Ore 15:00 Pisa Sampdoria

Ore 15:00 Sudtirol Sassuolo

Ore 17:15 Mantova Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 27

Sassuolo 25

Spezia 24

Cesena, Cremonese 18

Juve Stabia, Brescia, Palermo 17

Sampdoria 15

Bari, Catanzaro 14

Carrarese, Reggiana, Salernitana, Mantova, Sudtirol 13

Cittadella 12

Cosenza (-4), Modena 11

Frosinone 10