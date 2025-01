RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DOMENICA RICCA DOPO LA SOSTA!

I risultati Serie B tornano in grande stile: il campionato cadetto ha osservato la pausa natalizia e oggi, domenica 12 gennaio, ci fa nuovamente compagnia con la sua 21^ giornata, che non ha previsto anticipi e si concluderà con il Monday Night Pisa Carrarese. Di conseguenza avremo questa domenica ben nove partite, con il lunch match delle ore 12:30 che sarà Salernitana Sassuolo e due “posticipi” alle ore 17:30 (Cesena Cittadella) e alle ore 19:30, Brescia Sampdoria; le altre sette partite vanno in scena alle ore 15:00 e saranno Cosenza Mantova, Frosinone Cremonese, Palermo Modena, Reggiana Bari e Spezia Juve Stabia, per un campionato ancora molto incerto ma con indicazioni importanti.

Il Sassuolo, battuto a Pisa nella sfida diretta tra le prime due della classifica, ha rischiato di affondare anche nell’impegno casalingo contro il Cosenza, ma nel finale ha ribaltato e vinto e dunque ha iniziato alla grande il girone di ritorno: i neroverdi conservano tre punti di vantaggio sullo stesso Pisa ma, soprattutto, 8 sullo Spezia che prima della sosta ha perso a Bari, staccandosi dalle prime due e soprattutto facendo sperare le inseguitrici che i playoff si possano effettivamente giocare. Sarà compito però delle varie Cremonese e Juve Stabia chiudere il gap, dunque vedremo quello che succederà tra poco con i risultati Serie B di questa intrigante 21^ giornata, la seconda nel girone di ritorno,

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: TUTTI DIETRO IL SASSUOLO

Siamo pronti alla lunga domenica in compagnia dei risultati Serie B: se in testa lo Spezia non può mollare il colpo e deve rimanere in scia alle dominanti Sassuolo e Pisa, nelle zone calde della classifica è tornato ultimo il Cosenza che si porta dietro 4 pesantissimi punti di penalizzazione, ma è certamente drammatica anche la situazione di Salernitana e Sudtirol che a oggi sarebbero retrocesse in Serie C, per entrambe una delusione anche se certamente l’accento sarebbe posto sui campani. In ripresa il Frosinone, in netta ascesa il Cittadella: tre vittorie consecutive per i veneti che hanno conquistato, almeno temporaneamente, la salvezza diretta.

Questo a scapito di una Sampdoria che non sa davvero ritrovarsi, e attenzione in chiave playout a Brescia e Mantova: entrambe in calo al pari del Palermo che qualcosa potrebbe rischiare se il trend negativo dovesse continuare, intanto i rosanero sono stati agganciati dalla Reggiana che, dopo aver sofferto, ha infilato due vittorie in serie per allontanarsi dai pericolo immediati. Naturalmente questi sono soltanto alcuni temi nel quadro dei risultati Serie B, ne potremmo citare tanti altri e sicuramente i campi ci diranno quello che accadrà e come cambierà la classifica del campionato cadetto, non vediamo l’ora di immergerci in questa domenica.

RISULTATI SERIE B: 21^ GIORNATA

Ore 12:30 Salernitana Sassuolo

Ore 15:00 Cosenza Mantova

Ore 15:00 Frosinone Cremonese

Ore 15:00 Palermo Modena

Ore 15:00 Reggiana Bari

Ore 15:00 Spezia Juve Stabia

Ore 15:00 Sudtirol Catanzaro

Ore 17:15 Cesena Cittadella

Ore 19:30 Brescia Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 46

Pisa 43

Spezia 38

Cremonese 20

Juve Stabia 29

Catanzaro, Bari, Carrarese 27

Modena, Cesena 25

Palermo, Reggiana 24

Brescia, Mantova, Cittadella 23

Sampdoria, Frosinone 20

Salernitana, Sudtirol 18

Cosenza (-4) 17