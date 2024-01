RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi 20 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Finalmente si gioca per i risultati di Serie B. Abbiamo già indicato nel Cittadella una squadra in netta crescita e che sogna la promozione diretta: alla terza stagione sulla panchina veneta, finalmente Edoardo Gorini sta ripagando la fiducia della società e raccogliendo i frutti del suo lavoro. Gorini è sempre stato confermato anche quando il Cittadella rischiava la retrocessione; oggi come detto sta vivendo ben altra situazione. A fine ottobre i veneti hanno perso due partite consecutive, contro Pisa e Cremonese; tredicesimi in classifica, da quel momento hanno iniziato a girare con un ritmo completamente diverso.

Cinque vittorie consecutive con tre clean sheet, imbattibilità confermata anche oggi e striscia dunque di 9 partite senza perdere; di queste gare, ben sette sono state vinte con l’highlight del 2-0 al Palermo di una settimana fa. Il Cittadella vola alto: dalla doppia sconfitta di ottobre ha subito appena 5 gol e ha la seconda difesa meno battuta del campionato cadetto alle spalle di Cremonese e Parma. Oggi la trasferta di Terni potrebbe essere complessa ma questa squadra ha tutto per continuare il suo lavoro: vedremo come andranno le cose in campo, possiamo finalmente metterci comodi e lasciare la parola ai protagonisti del sabato perché per i risultati di Serie B si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

BEN OTTO PARTITE OGGI!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia sabato 20 gennaio: un piatto ricco quello della 21^ giornata, che è stata aperta dall’anticipo Sampdoria Parma e si concluderà domenica con la sola Ascoli Bari. Di conseguenza, oggi le partite sono ben otto: alle ore 14:00 si giocano Brescia Sudtirol, Feralpisalò Catanzaro, Reggiana Como, Spezia Cremonese e Ternana Cittadella mentre alle ore 16:15 ci sarà spazio per Cosenza Venezia, Lecco Pisa e Palermo Modena. In classifica comanda ancora il Parma, che però ha perso due punti nell’ultima giornata dovendo anche evitare sul filo di lana la sconfitta interna contro l’Ascoli.

Sperano dunque Venezia e Como che proseguono sempre a braccetto e in questo momento si giocano il secondo posto per la promozione diretta in Serie A, ma attenzione a Cittadella e Cremonese: in particolare i veneti hanno cambiato passo e potrebbero arrivare a un risultato storico. Per quanto riguarda la salvezza, in questo momento la Feralpisalò ha davvero qualcosa in meno delle altre ma non tutto è perduto, perché le distanze in classifica sono minime e ci sono parecchie squadre coinvolte. Adesso noi mettiamoci comodi e, aspettando che si giochi, facciamo qualche altra valutazione sui risultati di Serie B per questa 21^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci presentano dunque le due inseguitrici del Parma che affrontano trasferte impegnative: il Como va al Mapei Stadium, ospite di una Reggiana che sembra aver preso margine sulla zona calda della classifica e adesso spera di avvicinare i playoff, che sarebbero un grande traguardo per una neopromossa cui non erano tanti a concedere chance per salvarsi. Il Venezia invece, dopo il pirotecnico 5-3 alla Sampdoria, si presenta a Cosenza: i lupi tra alti e bassi avrebbero ottenuto un’altra salvezza, l’anno scorso era arrivata tramite il playout contro il Brescia e ora si spera chiaramente di chiudere i conti in anticipo.

Abbiamo poi le altre squadre che possono sperare nella promozione diretta, almeno per come in questo momento è la classifica con i risultati di Serie B: la Cremonese fa visita allo Spezia penultimo e che non sta riuscendo a risalire la corrente, sarebbe un clamoroso doppio salto all’indietro per i liguri e chiaramente anche la posizione di Luca D’Angelo traballa. Il Cittadella invece è a Terni, altro incrocio con una squadra che si trova in zona retrocessione: il ritorno di Roberto Breda non ha cambiato più di tanto le carte in tavola per la Ternana, che adesso deve stringere i denti e provare a racimolare punti utili su ogni campo. Tra qualche ora si gioca, e sarà davvero molto interessante scoprire cosa succederà nei risultati di Serie B di una interessantissima 21^ giornata.

RISULTATI SERIE B: 21^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Sudtirol 0-0

Ore 14:00 Feralpisalò Catanzaro 0-0

Ore 14:00 Reggiana Como 0-0

Ore 14:00 Spezia Cremonese 0-0

Ore 14:00 Ternana Cittadella 0-0

Ore 16:15 Cosenza Venezia

Ore 16:15 Lecco Pisa

Ore 16:15 Palermo Modena

CLASSIFICA SERIE B

Parma 45

Venezia, Como 38

Cittadella 36

Cremonese 35

Catanzaro 33

Palermo 32

Brescia, Modena 28

Bari 26

Reggiana 24

Pisa, Sudtirol, Sampdoria (-2) 23

Cosenza 21

Lecco 20

Ascoli, Ternana 18

Spezia 17

Feralpisalò 14











