RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: fuga giusta per il Frosinone? Live score

RISULTATI SERIE B: LA FUGA GIUSTA?

Presentando i risultati di Serie B è inevitabile confrontarsi con quanto sta facendo il Frosinone: la capolista della classifica ha battuto anche il Benevento, grazie al rigore trasformato da Borrelli nel finale, e in questo modo ha staccato ancor più il Genoa che ha pareggiato contro il Pisa e la Reggina sconfitta dal Sudtirol. Adesso il Frosinone di Fabio Grosso vola: 48 punti dopo 22 giornate, una media di 2,18 punti che poche squadre hanno raggiunto negli ultimi anni in Serie B, e un vantaggio di 9 lunghezze sul terzo posto della Reggina, che sono anche 8 sul Genoa per dare un quadro della situazione ancora più confortante.

Nei risultati di Serie B di oggi la prima in classifica va a Como, per le altre due bisognerà aspettare le partite della domenica: è chiaro che Genoa e Reggina, qualora dovessero temporaneamente scivolare a 11 e 12 punti dal Frosinone, subirebbero un duro colpo psicologico e dunque la corsa ciociara verso la promozione diretta in Serie B potrebbe non subire più ostacoli. Non ci resta che stare a vedere quali saranno i verdetti dei campi, a cominciare appunto dalla partita di oggi al Sinigaglia. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI SETTE PARTITE!

Il nuovo appuntamento con i risultati di Serie B ci proietta alla 23^ giornata: siamo nel quarto turno del girone di ritorno, e sabato 4 febbraio vivremo sette partite molto interessanti che potrebbero naturalmente cambiare lo scenario in classifica. Andiamo subito a presentarle, ricordando che si parte alle ore 14:00 come sempre: nel primo pomeriggio si giocano allora Benevento Venezia, Cittadella Ascoli, Cosenza Ternana, Perugia Brescia, Pisa Sudtirol e Spal Bari, mentre alle ore 16:15 avremo quello che possiamo considerare il primo posticipo e cioè Como Frosinone.

Nell’ultimo turno il Frosinone è riuscito a prendere il largo, lanciandosi in quella che potrebbe essere la fuga definitiva: 8 punti di vantaggio sul Genoa che si è preso il secondo posto in solitaria, 9 sulla Reggina sconfitta dal sempre più sorprendente Sudtirol, che adesso è quarto e, se la stagione regolare finisse oggi, andrebbe direttamente a giocare la semifinale playoff insieme agli amaranto di Pippo Inzaghi. In ogni caso con i risultati di Serie B siamo ancora in uno scenario particolarmente equilibrato e incerto, non ci resta quindi che stabilire quello che succederà oggi sui cambi e come cambierà la classifica…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Serie B dobbiamo quindi fare qualche considerazione sulla classifica. Il Frosinone non è certo irraggiungibile perché manca troppo tempo per dirlo, ma il grande passo che i ciociari sono riusciti a imprimere ci dice che lo scenario potrebbe diventare definitivo a breve, almeno per quanto riguarda una delle due promozioni dirette. L’altra al momento se la giocano Genoa e Reggina, con Alberto Gilardino ancora imbattuto come allenatore del Grifone e gli amaranto che invece stanno leggermente calando.A

Attenzione però alla risalita forte del già citato Sudtirol, ma certamente bisogna anche considerare il Cagliari; in coda invece la scorsa giornata ci ha regalato risultati di Serie B sorprendenti, perché si sono mosse alcune squadre come Como, Perugia e Cosenza che hanno rimesso in grandi guai il Benevento, ma anche la Spal di Daniele De Rossi non si può dire al sicuro, nonostante le forse troppo entusiastiche dichiarazioni del suo presidente dopo l’acquisto di Radja Nainggolan. Vedremo allora cosa ci diranno le partite per i risultati di Serie B di questa attesa 23^ giornata…

RISULTATI SERIE B: 23^ GIORNATA

Ore 14:00 Benevento Venezia

Ore 14:00 Cittadella Ascoli

Ore 14:00 Cosenza Ternana

Ore 14:00 Perugia Brescia

Ore 14:00 Pisa Sudtirol

Ore 14:00 Spal Bari

Ore 16:15 Como Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 48

Genoa 40

Reggina 39

Sudtirol 35

Bari 33

Cagliari; Ternana 32

Pisa, Palermo 31

Parma 30

Modena 28

Ascoli, Como 26

Brescia 25

Spal, Cittadella 24

Benevento, Perugia 23

Venezia, Cosenza 21











