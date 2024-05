Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 36^ giornata (oggi mercoledì 1° maggio 2024)

RISULTATI SERIE B: TURNO INFRASETTIMANALE NEL GIORNO DELLA FESTA DEL LAVORO

I risultati Serie B saranno gli assoluti protagonisti oggi, mercoledì 1° maggio 2024, perché nel giorno della Festa dei Lavoratori il campionato cadetto ne approfitta per disputare un turno infrasettimanale che naturalmente avrà enorme significato dal momento che si tratterà della trentaseiesima e terzultima giornata della stagione regolare della Serie B 2023-2024, quindi con i verdetti che sono sempre più vicini, dopo la retrocessione del fanalino di coda Lecco, che è in realtà matematica fin da sabato scorso.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Reggiana e Cosenza, belle vittorie e sogno playoff! (oggi 27 aprile 2024)

Andiamo allora a scoprire tutto quello che ci attenderà nelle prossime ore, perché sarà un 1° maggio decisamente intenso in compagnia dei risultati Serie B, a cominciare già dalle ore 12.30, quando il torneo cadetto giocherà un lunch match in stile Serie A, cioè Cremonese Pisa. Ben cinque partite avranno inizio invece alle ore 15.00, quando sarà la volta di Ascoli Cosenza, Catanzaro Venezia, Como Cittadella, Spezia Palermo e Sudtirol Ternana; infine, alle ore 18.00 avremo FeralpiSalò Brescia, Bari Parma, Lecco Sampdoria e Reggiana Modena, con due derby su quattro per completare la classifica di Serie B a 180 minuti dalla fine.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Pisa e Venezia in rimonta (oggi 26 aprile 2024)

RISULTATI SERIE B: CAPOLISTA A UN PASSO DAL TRAGUARDO

Oggi i riflettori per i risultati Serie B saranno puntati in maniera particolare sulla capolista Parma, reduce dalla larga vittoria proprio contro il Lecco nella scorsa giornata e sempre più vicina al traguardo della matematica certezza della promozione in Serie A, che in effetti potrebbe arrivare già oggi. Non sarà semplice, perché il calendario prevede la trasferta a Bari, sul campo di una squadra affamata di punti per evitare il rischio sempre più concreto di una retrocessione in Serie C, ma d’altronde se la classifica di Serie B parla di 37 punti di differenza è chiaro che il Parma può essere capace di vincere al San Nicola.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Vittoria del Venezia! Diretta gol live score (oggi 20 aprile 2024)

In realtà potrebbe anche bastare un pareggio al Parma, ma solo nel caso in cui il Venezia perdesse a Catanzaro, scivolando in questo modo a -7. Una vittoria emiliana renderebbe invece decisamente più concreta la possibilità che i risultati Serie B consacrino già oggi la promozione del Parma, perché in quel caso basterebbe che una tra Como (impegnato in casa contro il Cittadella) e Venezia non vinca e la terza sarebbe a più di 6 punti di distacco dalla capolista, che potrebbe quindi fare festa già al termine della terzultima giornata, come non capita spesso nel campionato di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 36^ GIORNATA

ore 12.30

Cremonese Pisa

ore 15.00

Ascoli Cosenza

Catanzaro Venezia

Como Cittadella

Spezia Palermo

Sudtirol Ternana

ore 18.00

FeralpiSalò Brescia

Bari Parma

Lecco Sampdoria

Reggiana Modena

CLASSIFICA SERIE B

Parma 73

Como 68

Venezia 67

Cremonese 60

Catanzaro 57

Palermo 52

Brescia 47

Sampdoria (-2) 46

Pisa, Cittadella 45

Sudtirol, Modena, Reggiana 43

Cosenza 42

Ternana, Spezia, Ascoli 37

Bari 36

Feralpisalò 32

Lecco 26











© RIPRODUZIONE RISERVATA