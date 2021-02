Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (26^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI SPAZIO AI POSTICIPI

Siamo ancora in diretta con i risultati della Serie C: dopo le belle sfide che ci hanno fatto compagnia nella giornata di domenica, ecco che la terza serie del calcio italiano torna sotto ai riflettori anche nella giornata di oggi, lunedì 22 febbraio 2021. L’attesa verso gli ultimi posticipi per la 26^ giornata di campionato è grande, anche se di fatto dovremo attenderci un programma veramente ridotto per la giornata di oggi, con solo due partite e appena un solo girone vero protagonista. Calendario alla mano vediamo dunque che i riflettori oggi si accenderanno sul gruppo B e primo fischio d’inizio sarà alle ore 15.00 con il posticipo tra Ravenna e Feralpisalò. Solo alle ore 21.00 sarà invece prevista la partita tra Cesena e Carpi, gran derby con cui finalmente chiuderemo il quadro dei risultati della Serie C.

RISULTATI SERIE C: CLASSIFICA E CONTESTO

Benché dunque ci attenda una programmazione ben risicata per questo lunedì, dedicato ai risultati della Serie C, non dimentichiamo che oggi saranno due partite assolutamente da non perdersi. Oltre che il valore dei due club, pesano oggi anche tre punti messi i palio per il turno regolare, che potrebbero nuovamente cambiare forma alla classifica del girone B (già notevolmente modificata dopo la giornata di ieri). Specie a metà classifica: ricordato che il Ravenna, pur dopo il pari contro la Virtus Verona, sta ancora lottando per la salvezza, pure non scordiamo che Carpi sta ora battagliando per risalire nella prima metà della graduatoria. Cesena e Feralpisalò invece sono già nella prima metà della lista, e puntano oggi a confermarsi entro i primi dieci piazzamenti che valgono la presenza al tabellone dei play off a fine stagione: per i leoni del Garda però porrebbe essere complicato, visto anche il recente KO subito contro Modena.

RISULTATI SERIE C

Ore 15.00 Ravenna-Fersalpisalò

Ore 21.00 Cesena-Carpi

CLASSIFICA

Padova 54

Modena 50

Perugia, Sudtirol 49

Triestina 43

Virtus Verona 41

Cesena, FeralpiSalò, Sambenedettese 38

Mantova 34

Matelica 33

Gubbio, Fermana 30

Carpi 29

Imolese 25

Vis Pesaro 23

Legnago Salus 22

Fano 21

Ravenna 18

Arezzo 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA