Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone A, C (33^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IL SUDTIROL TENTA L’ALLUNGO

Dopo le partite della giornata di ieri, tornerà in campo quest’oggi la Serie C: andiamo a scoprire i risultati e la classifica delle gare in programma per i Gironi A e C, 33esima giornata della stagione 2021-2022. Partiamo ovviamente dal gruppo A, al gran completo quest’oggi. Si comincia con i tre anticipi delle ore 14:30, leggasi Legnago-Pro Vercelli, Sudtirol-Seregno e Trento-Triestina. Focus ovviamente sulla sfida tirolese, visto che il Sudtirol è in vetta alla classifica del proprio girone con ben 79 punti conquistati nelle precedenti 32 gare.

Ai piani alti troviamo anche i piemontesi della Pro Vercelli, che fino ad oggi hanno conquistato 48 punti, mentre nelle retrovie veleggia il Legnago, ultimissimo in classifica con soli 27 punti, e che proverà a scostarsi dall’ultimissima casella, impresa però non semplice. Tutte le altre partite si disputeranno invece alle ore 17:30, a cominciare da Juventus U23 contro Padova, che si disputerà in quel di Torino e che vedrà i padovani impegnati in un incontro non semplice. Il Lecco, che veleggia sempre nelle zone un po’ altre della classifica, sarà impegnato nella delicata trasferta di Albinoleffe, e in trasferta anche il Renate e la FeralpiSalò, rispettivamente contro Pro Patria e Virtus Verona

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per quanto riguarda invece il Girone C, anche in questo caso ci saranno due diverse “tornate”, una alle 14:30 e l’altra alle 17:30. Per quanto riguarda i primi incontri, attenzione all’impegno dell’Avellino, terzo in classifica a quota 55, che giocherà in casa contro il Messina, una sfida almeno sulla carta favorevole agli irpini. Più ostica invece la gara del Catanzaro, secondo a quota 58 punti, che sempre fra le mura domestiche sfiderà la Turris, a metà graduatoria a quota 45. Il Monopoli, quinto a quota 55, giocherà invece fuori casa contro il Taranto, compagine che ad oggi ha ottenuto 36 punti in 31 giornate.

I riflettori saranno anche puntati, e ovviamente, sull’incontro del Comunale Luigi Razza dove i padroni di casa della Vibonese ospiteranno il Bari: si tratta di un classico testa coda visto che la compagine di Vibo Valentia occupa attualmente l’ultimo posto in classifica a quota 19, mentre i pugliesi sono in vetta a quota 68. Infine il posticipo delle ore 17:30 quello fra la Virtus Francavilla (quarta a quota 55 punti) e il Picerno, in quel della Puglia

RISULTATI SERIE C: 33^ GIORNATA

Girone A

Ore 14:30

Legnago-Pro Vercelli

Sudtirol-Seregno

Trento-Triestina

Ore 17:30

AlbinoLeffe-Lecco

Juve-Padova

Pergolettese-Giana

Piacenza-Fiorenzuola

Pro Patria-Renate

Pro Sesto-Mantova

Virtus Verona-Feralpisalo

Girone C

Ore 14:30

Avellino-Messina

Campobasso-Latina

Catanzaro-Turris

Fidelis Andria-Paganese

Foggia-Catania

Monterosi-Juve Stabia

Potenza-Palermo

Taranto-Monopoli

Vibonese-Bari

Ore 17:30

Francavilla-Picerno

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 79, Padova 72, Feralpi 58, Renate 55, Lecco 50, Pro Vercelli 48, Triestina 47, Juve 46, Piacenza 43, Albinoleffe 37, Virtus Verona 36, Mantova e Pro Patria 35, Fiorenzuola 34, Trento 33, Pergolettese 32, Pro Sesto e Seregno 30, Giana 29, Legnago 27

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 68, Catanzaro 58, Francavilla, Avellino*, Monopoli 55, Palermo* 52, Foggia 47, Turris* 45, Latina 44, Juve Stabia 42, Catania*, Picerno* Monterosi 40, Campobasso 37, Taranto* 36, Messina 32, Paganese*, Potenza* 30, Fidelis Andria 25, Vibonese 19.

*una partita in meno











