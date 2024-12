RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ANCORA UNA DOMENICA RICCA

I risultati Serie C non deludono mai e oggi, domenica 8 dicembre 2024, le emozioni saranno nuovamente assicurate con tante partite per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025, cioè il penultimo turno del girone d’andata e il terzultimo invece dell’anno solare, che ci proporrà anche la prima di ritorno prima di fermarsi per le festività. Adesso però è doveroso cedere il passo alla stretta attualità, perché il nostro scopo è naturalmente scoprire quello che ci attenderà nelle prossime ore.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Pareggia l'Audace Cerignola Diretta gol live score (oggi 6 dicembre 2024)

Come sempre procediamo presentando i vari gruppi e quindi cominciamo dal girone A, che d’altronde oggi ci offrirà ben cinque partite per i risultati Serie C, cominciando già dalle ore 12.30, perché stata anticipata di qualche ora una classica come Triestina Vicenza. Alle ore 15.00 invece doppio appuntamento con Arzignano Atalanta U23 e Pro Vercelli FeralpiSalò, infine avremo due partite anche alle ore 17.30, quando infatti ci attendono Alcione Milano AlbinoLeffe e Union Clodiense Padova, un derby veneto per la scatenata capolista.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Pontedera e Sorrento dilagano! (2 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SCOPRIAMO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL GIORNO

Ci sarebbe poi da dire decisamente di meno sul girone B, almeno in termini quantitativi, perché in questo gruppo i risultati Serie C oggi ci faranno compagnia con due sole partite: un altro lunch-match alle ore 12.30 con Milan Futuro Gubbio e poi alle ore 15.00 Entella Pineto, con i liguri chiamati a restare in corsa nella lotta per il primo posto e la promozione. Le indicazioni sono naturalmente quindi molto attese, anche se il piatto sarà ben più ricco spostandoci al Sud.

Infatti ci saranno la bellezza di sei partite nel menù della domenica per i risultati Serie C parlando del girone C, che calerà un bel tris alle ore 15.00 grazie a Cavese Juventus U23, Crotone Casertana e Picerno Turris, per poi proseguire alle ore 17.30 con Avellino Sorrento e Taranto Catania, fino alla chiusura con il posticipo delle ore 19.30 Trapani Benevento, che vedrà la capolista campana impegnata in una stuzzicante trasferta siciliana.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vince la Juventus Next Gen! Diretta gol live score (oggi 1 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE C, 18^ GIORNATA

GIRONE A

ore 12.30

Triestina Vicenza

ore 15.00

Arzignano Atalanta U23

Pro Vercelli FeralpiSalò

ore 17.30

Alcione Milano AlbinoLeffe

Union Clodiense Padova

GIRONE B

ore 12.30

Milan Futuro Gubbio

ore 15.00

Entella Pineto

GIRONE C

ore 15.00

Cavese Juventus U23

Crotone Casertana

Picerno Turris

ore 17.30

Avellino Sorrento

Taranto Catania

ore 19.30

Trapani Benevento