Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score gironi A, B, C (27 settembre)

RISULTATI SERIE C: LA 1^ GIORNATA!

Eccoci finalmente all’appuntamento con i risultati di Serie C: alle ore 15:00 di domenica 27 settembre scatta il campionato di terza divisione, con una formula identica rispetto a quella di una passata stagione che non si è conclusa, ma ha comunque assegnato le promozioni e ha visto disputare i playoff, con la promozione ottenuta dalla Reggiana. Anche il calendario sarà lo stesso dell’anno scorso, il che significa che la parte più larga del programma sarà concentrata sulla domenica: le fasce orarie come di consueto saranno due, dopo le gare del primo pomeriggio ne scatteranno altre alle ore 17:30. Ora, senza indugio, possiamo andare a valutare quali possano essere i temi principali legati ai risultati di Serie C per la 1^ giornata, cui già non vediamo l’ora di assistere.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

I risultati di Serie C che aprono ufficialmente la stagione ci consegnano anche il ritorno di tante squadre che potranno essere protagoniste, perché blasonate: citandone alcune abbiamo il Livorno nel girone A, labronici a caccia di riscatto dopo un campionato cadetto nel quale non sono mai stati competitivi per salvarsi. Poi, nel girone B, il Perugia che segna un ritorno clamoroso e deludente, visto che il Grifone lottava virtualmente e non solo per arrivare nel massimo campionato. Il girone C invece avrà ancora il Bari, sconfitto nella finale playoff, e il grande ritorno del Palermo: a dire il vero i rosanero avevano fatto un doppio salto all’indietro e dunque non erano nemmeno passati dalla terza divisione, ma hanno centrato il passaggio di categoria e partono sicuramente tra le grandi favorite per arrivare nel campionato cadetto. Come sappiamo tuttavia il girone che comprende le società del Sud può rivelarsi parecchio complesso e competitivo, e allora staremo a vedere quello che succederà…

RISULTATI SERIE C: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 AlbinoLeffe Livorno

Ore 15:00 Carrarese Pro Patria

Ore 15:00 Olbia Pontedera

Ore 15:00 Piacenza Grosseto

Ore 15:00 Pistoiese Alessandria

Ore 17:30 Lucchese Pergolettese

Ore 17:30 Pro Vercelli Novara

Ore 17:30 Renate Como

GIRONE B

Ore 15:00 Carpi Sambenedettese

Ore 15:00 Feralpisalò Arezzo

Ore 15:00 Gubbio Modena

Ore 15:00 Padova Imolese

Ore 15:00 Triestina Matelica

Ore 17:30 Fermana Mantova

Ore 17:30 Perugia Fano

Ore 17:30 Ravenna Sudtirol

Ore 17:30 Virtus Verona Cesena

GIRONE C

Ore 15:00 Catania Paganese

Ore 15:00 Teramo Palermo

Ore 15:00 Trapani Casertana

Ore 17:30 Avellino Turris

Ore 17:30 Juve Stabia Monopoli

Ore 17:30 Potenza Catanzaro

Ore 17:30 Ternana Viterbese

Ore 17:30 Virtus Francavilla Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA