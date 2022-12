RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: focus sulle capolista, live score

RISULTATI SERIE C: LE CAPOLISTA

Parlando dei risultati Serie C, spendiamo adesso qualche parola in più circa le capolista dei tre gironi a cominciare dal Catanzaro che si merita naturalmente la copertina in quanto dominatore assoluto del girone C con 51 punti nel girone d’andata, una proiezione che porterebbe oltre quota 100 a fine campionato e un bilancio meraviglioso con sedici vittorie e tre pareggi, sebbene la strenua resistenza dei cugini del Crotone impedisca di dire che il verdetto per la promozione sia già acquisito.

Molto più incerti sono sicuramente gli altri due gironi, nei quali ancora nessuna squadra si è staccata in modo netto dalla concorrenza, con la Reggiana che ha 40 punti nel girone B ma una sola lunghezza di vantaggio nei confronti del Gubbio e tre sul Cesena, mentre il girone A è ancora più equilibrato, tanto che bastano 35 punti per essere al primo posto, con la coppia di capolista FeralpiSalò-Pro Sesto e ben sette squadre nello spazio di cinque punti dalla vetta – con il Pordenone ora davanti a tutti in realtà, ma con il successo nell’anticipo di ieri. Situazioni fra loro molto diverse, come cambieranno oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VICENZA IN LOMBARDIA PER CERCARE IL SORPASSO

Ad aprire il quadro dei risultati di Serie C c’è stato ieri l’anticipo tra il Pordenone e la Triestina, impegnate rispettivamente nella corsa ai playoff e nella lotta per la salvezza. A rubare la scena in questo turno pre-natalizio nel Girone A sarà sicuramente la gara tra Pro Sesto-Vicenza, prima e terza del raggruppamento con un solo punto di distacco. Potrebbero approfittarne la FeralpiSalo, a pari punti con i lombardi e impegnata in casa con l’Albinoleffe, così come il Lecco, a quota 34 come il Vicenza e che dovrà vedersela con la Virtus Verona. Scontri salvezza con Piacenza-Pergolettese e Mantova-Sangiuliano.

Nel Girone B invece una Lucchese in forma ospita la capolista Reggiana mentre il Gubbio, seconda in classifica, farà visita al fanalino di coda Montevarchi. Carrarese-Cesena rappresenta uno scontro diretto interessante in ambito playoff mentre Alessandria-Imolese si giocheranno punti fondamentali nella zona rossa.

RISULTATI SERIE C: PICERNO, ESAME CATANZARO. TANTI SCONTRI SALVEZZA

Sempre per i risultati Serie C, nel Girone C l’arduo compito di sconfiggere l’imbattibile Catanzaro, ancora a zero sconfitte dopo 19 partite, toccherà al Picerno, reduce da quattro vittorie consecutive e che nella miglior forma della stagione cercherà di compiere l’impresa. Interessanti scontri tra squadre divise da un punto nella zona playoff vale a dire Latina-Foggia da una parte e Taranto-Monopoli dall’altra. In gioco punti pesanti, con l’esito del pareggio che sembra quello più prevedibile visto il tanto equilibrio in campo. La Fidelis Andria è chiamata a vincere e dovrà farlo contro il Potenza in uno scontro salvezza.

Poco più in alto in classifica, ma non di molto, Virtus Francavilla-Turris sarà una sfida decisiva. Il Giugliano, che sta passando un momento poco felice con una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate, proverà il riscatto contro la Viterbese penultima in classifica che sogna il colpaccio, in una giornata dove le partite tra le ultime della classe sembrano organizzate di proposito.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: 20^ GIORNATA

GIRONE A

Trento-Juventus U23, ore 12:30

Arzignano-Pro Patria, ore 14:30

FeralpiSalò-Albinoleffe, ore 14:30

Lecco-Virtus Verona, ore 14:30

Mantova-Sangiuliano City, ore 14:30

Padova-Pro Vercelli, ore 14:30

Piacenza-Pergolettese, ore 14:30

Pro Sesto-Vicenza, ore 14:30

Renate-Novara, ore 14:30

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 36

Pro Sesto, FeralpiSalo 35

Vicenza, Lecco 34

Pro Patria 31

Renate 30

Novara 28

Pro Vercelli 27

Juventus U23 26

Arzignano 25

Albinoleffe, Padova 24

Sangiuliano City 23

Virtus Verona, Pergolettese 22

Mantova 21

Triestina 15

Trento 14

Piacenza 13

GIRONE B

Alessandria-Imolese, ore 14:30

Carrarese-Cesena, ore 14:30

Montevarchi-Gubbio, ore 14:30

Torres-Entella, ore 14:30

Vis Pesaro-Recatanese, ore 14:30

Fermana-Fiorenzuola, ore 17:30

Lucchese-Reggiana, ore 17:30

Pontedera-Olbia, ore 17:30

Rimini-San Donato, ore 17:30

Siena-Ancona, ore 17:30

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 40

Gubbio 39

Cesena 37

Pontedera, Entella 33

Fiorenzuola, Carrarese 32

Rimini, Ancona 31

Siena 30

Lucchese 29

Torres 21

Fermana 20

Imolese, Vis Pesaro, San Donato, Recanatese 16

Olbia, Alessandria 15

Montevarchi 14

GIRONE C

Crotone-Messina, ore 14:30

Picerno-Catanzaro, ore 17:30

Potenza-Fidelis Andria, ore 17:30

Viterbese-Giugliano, ore 17:30

Avellino-Pescara, ore 17:30

Audace Cerignola-Monterosi Tuscia, ore 20:30

Juve Stabia-Gelbison, ore 20:30

Latina-Foggia, ore 20:30

Taranto-Monopoli, ore 20:30

Virtus Francavailla-Turris, ore 20:30

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 51

Crotone 45

Pescara 38

Juve Stabia 29

Giugliano, Audace Cerignola, Picerno, Latina 27

Foggia, Taranto 26

Monopoli 25

Avellino 24

Gelbison 23

Virtus Francavilla 22

Monterosi Tuscia, Potenza 21

Turris 20

Fidelis Andria 15

Viterbese 13

Messina 11











