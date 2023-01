Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score, 24^ giornata oggi

RISULTATI SERIE C: OGGI GIRONE A E GIRONE C

Naturalmente anche oggi, domenica 29 gennaio 2023, saranno grandi protagonisti i risultati Serie C per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, che è il quinto turno del girone di ritorno e il quarto del nuovo anno solare, dopo la pausa per le festività natalizie. Possiamo allora annotare che nelle prossime ore ci attenderanno partite nel girone A e nel girone C, mentre ieri è andato in scena integralmente il girone B, che sarà anche il primo a scendere in campo (martedì) nel turno infrasettimanale che ci attende nei prossimi giorni.

Nella nostra panoramica sui risultati di Serie C per la ventiquattresima giornata, passiamo allora subito alla presentazione del girone A, che sarà l’unico con le dieci partite tutte in programma oggi, a cominciare dall’anticipo delle ore 12.30 che sarà Juventus U23 Vicenza, mentre avranno inizio alle ore 14.30 tutte le altre nove partite del gruppo, cioè AlbinoLeffe Piacenza, Arzignano Pergolettese, FeralpiSalò Virtus Verona, Mantova Lecco, Novara Pro Vercelli, Padova Pordenone, Renate Pro Patria, SG City Nova Pro Sesto e Triestina Trento.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Passiamo infine naturalmente al girone C, che oggi ci proporrà nove partite per i risultati di Serie C, dal momento che il gruppo più meridionale della categoria avrà un posticipo domani con Audace Cerignola Monopoli. Ecco allora che alle ore 14.30 di oggi pomeriggio potremo seguire Avellino Latina, Crotone Potenza, Messina Catanzaro, Pescara Foggia, Picerno Fidelis Andria, Turris Giugliano e Viterbese Juve Stabia, mentre alle ore 17.30 resteranno solamente Taranto Gelbison e Virtus Francavilla Monterosi Tuscia.

Parlando dei due gruppi che avranno nella domenica il loro giorno di riferimento, ecco che nel girone A dovremo seguire la sfida davvero avvincente ai vertici della classifica per la promozione, con il Pordenone che è capolista ma è tallonato da vicino da numerose pretendenti, così come è senza dubbio un meraviglioso derby calabrese il duello ad altissimo livello nel girone C fra la capolista Catanzaro che rasenta la perfezione con i suoi 63 punti e un Crotone mai domo, che a quota 55 dominerebbe negli altri due gruppi ed invece è a -8 dai cugini e con l’ultimo pareggio ha perso ulteriormente contatto.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA 24^ GIORNATA

GIRONE A

ore 12.30

Juventus U23 Vicenza

ore 14.30

AlbinoLeffe Piacenza

Arzignano Pergolettese

FeralpiSalò Virtus Verona

Mantova Lecco

Novara Pro Vercelli

Padova Pordenone

Renate Pro Patria

SG City Nova Pro Sesto

Triestina Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 43

Feralpisalò 42

Vicenza 41

Lecco 39

Renate 38

Pro Sesto 37

Novara 34

Arzignano, Pro Patria 33

Padova 32

Albinoleffe, Pro Vercelli 30

Juventus U23 28

Mantova 27

Trento 26

Pergolettese 25

SG City Nova, Virtus Verona 24

Piacenza 22

Triestina 18

GIRONE C

ore 14.30

Avellino Latina

Crotone Potenza

Messina Catanzaro

Pescara Foggia

Picerno Fidelis Andria

Turris Giugliano

Viterbese Juve Stabia

ore 17.30

Taranto Gelbison

Virtus Francavilla Monterosi Tuscia

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 63

Crotone 55

Pescara 42

Audace Cerignola 34

Juve Stabia 33

Foggia, Picerno 32

Monopoli, Giugliano 30

Latina, Avellino, Taranto 29

Virtus Francavilla, Potenza 28

Gelbison 27

Monterosi Tuscia 26

Turris 23

Messina 20

Fidelis Andria 17

Viterbese 15











