RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: APPUNTAMENTO CON GLI ANTICIPI!

Quattro anticipi per i risultati Serie C sono le partite in programma venerdì 6 dicembre: due le gare per il girone A che sono Lecco Caldiero Terme e Trento Novara, una per il girone B con Ascoli Sestri Levante e una ancora con il girone C che è Audace Cerignola Altamura, tutte in programma alle ore 20:30 e valide per la 18^ giornata, dunque siamo arrivati al penultimo turno di un’andata che ci ha già detto tantissime cose e altre ancora ne potrà dire nei 180 minuti che ciascuna squadra deve disputare, a cominciare da queste gare del venerdì sera che come già visto coinvolgono tutti i gironi con le loro diverse classifiche, ovviamente sempre in evoluzione.

È per esempio interessante notare come nel girone C l’Audace Cerignola sia sempre la prima inseguitrice del Benevento: un po’ come succedeva lo scorso anno in questa classifica non c’è una vera e propria padrona, le squadre di alta graduatoria si rubano punti a vicenda e questo al momento sta facendo il gioco delle streghe, che in qualunque altro girone sarebbe addirittura fuori dalle prime due e invece nel suo contesto potrebbe andare a prendersi la promozione diretta, tra l’altro l’Audace Cerignola stasera rischia perché nei risultati Serie C se la vede con un Altamura sempre molto competitivo, capace di girare un pessimo avvio di stagione.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PER IL SOGNO

Parlando ancora dei risultati Serie C è dunque inevitabile porre l’accento sul sogno dell’Audace Cerignola di conquistare la promozione in Serie B, ma attenzione anche al Trento che, trascinato dai gol di Samuel Di Carmine (sono già 9), si trova al quarto posto nel girone A. Certamente i gialloneri sono lontani dal dominante Padova che sta facendo le onde e rallenta tutti gli altri, ma intanto questa squadra sarebbe qualificata direttamente alla fase nazionale dei playoff e da lì potrebbe realmente regalarsi qualcosa di clamoroso, anche se va detto che la concorrenza non manca e già l’impegno della 18^ giornata sarà tosto, perché al Briamasco arriva il Novara.

Sempre nel girone A cercano riscatto in due al Rigamonti-Ceppi: il Lecco non ha la classifica sperata nel momento in cui ha dovuto accettare la retrocessione dopo un solo anno, il Caldiero Terme era partito a vele spiegate ma poi è entrato in crisi e forse il suo reale valore è quello che stiamo vedendo oggi, cioè una squadra terzultima in classifica che sta lottando alacremente per evitare di giocare il playout per non retrocedere. A breve valuteremo l’esito di questi anticipi, non ci resta dunque che metterci comodi e lasciare che, come sempre, a parlare siano i campi per questi intriganti risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 18^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Lecco Caldiero Terme

Ore 20:30 Trento Novara

CLASSIFICA GIRONE

Padova 42

Vicenza 40

Feralpisalò 32

Trento 30

Alcione Milano 29

Lumezzane, Atalanta U23 26

Novara, Renate 25

Albinoleffe 22

Virtus Verona, Lecco 20

Giana Erminio 19

Arzignano 18

Pergolettese 17

Pro Patria, Pro Vercelli 16

Caldiero Terme 15

Union Clodiense 9

Triestina (-1) 7

GIRONE B

Ore 20:30 Ascoli Sestri Levante

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 39

Ternana (-2) 36

Entella 34

Torres, Vis Pesaro 29

Arezzo 26

Rimini, Pianese 24

Campobasso, Pineto 23

Gubbio, Carpi 21

Perugia 19

Ascoli 18

Lucchese, Spal (-3) 17

Pontedera 16

Sestri Levante 13

Milan Futuro 12

Legnago Salus 9

GIRONE C

Ore 20:30 Audace Cerignola Altamura

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 34

Audace Cerignola 30

Monopoli 29

Sorrento 27

Avellino, Potenza, Crotone 26

Picerno, Catania (-1) 25

Giugliano, Trapani 24

Altamura 22

Cavese 21

Foggia 18

Casertana, Latina 17

Acr Messina 16

Turris, Juventus Next Gen 11

Taranto (-10) 3