Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: posticipi al via, si comincia! (11 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere innanzitutto Cesena Gubbio e poi le altre partite che scatteranno un quarto d’ora più tardi in un ricchissimo lunedì sera in compagnia dei risultati di Serie C. Abbiamo ampiamente parlato delle due capolista, ma in realtà stasera scenderanno in campo pure numerose squadre che hanno invece la salvezza come principale obiettivo stagionale. Molto delicate sono ad esempio le posizioni di Fiorenzuola e Pro Sesto nel girone A e di Turris e Monterosi Tuscia per quanto riguarda il girone C.

Ancora più significativo potrebbe essere l’unico scontro diretto atteso nei bassifondi, che sarà Sestri Levante Recanatese nel girone B. I liguri hanno un punto di vantaggio sui marchigiani e puntano ad allungare, gli ospiti però hanno l’occasione per cercare un sorpasso che potrebbe essere molto pesante nella lunga corsa verso la salvezza: chi avrà la meglio? Adesso però basta parole, perché naturalmente a “parlare” dovranno essere solamente i protagonisti sul campo per le partite che animano il lunedì con i risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE CAPOLISTA

Abbiamo naturalmente già accennato al fatto che per nobilitare i risultati di Serie C per i posticipi di questa sera scenderanno in campo ben due capolista, cioè il Cesena nel girone B e la Juve Stabia per quanto riguarda invece il girone C. I numeri stagionali dei romagnoli sono eccezionali, con 74 punti in classifica grazie a ventitré vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, anche se il secondo ko è arrivato proprio nello scorso turno infrasettimanale a Carrara; più “normale” il passo della Juve Stabia, che comunque si gode un meritato primato nel gruppo meridionale con 64 punti in classifica, ottenuti mediante diciotto vittorie, dieci pareggi e due sconfitte.

Il Cesena ha riacceso le speranze della inseguitrice Torres, ma obiettivamente i romagnoli restano favoritissimi per la promozione, mentre la Juve Stabia deve tenere a bada soprattutto i cugini del Benevento. Le Vespe nell’infrasettimanale hanno vinto e vogliono proseguire sulla stessa lunghezza d’onda, mentre il Cesena punta a ripartire immediatamente: che cosa succederà questa sera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BEN SETTE POSTICIPI!

Oggi, lunedì 11 marzo 2024, ci attende una serata davvero ricca in compagnia dei risultati Serie C. Infatti, dopo il turno infrasettimanale che è stato giocato da martedì a giovedì scorso, la trentunesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 è iniziata con poche partite sabato, poi il programma della domenica è stato molto più intenso ma restano ancora un buon numero di posticipi collocati al lunedì sera per poter dare un giudizio completo sulle classifiche dei gironi al termine del dodicesimo turno del girone di ritorno, sempre più vicini all’epilogo della stagione regolare.

Andiamo allora a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore in questo ricco lunedì in compagnia dei risultati Serie C, come sempre cominciando dal girone A, in ordine alfabetico. Il gruppo dell’Italia settentrionale ha ancora due posticipi da proporci, entrambi con fischio d’inizio alle ore 20.45: si tratterà di Fiorenzuola Atalanta U23 e Renate Pro Sesto, con punti pesanti soprattutto per la salvezza, ma anche per le ambizioni decisamente più intriganti della seconda squadra nerazzurra.

RISULTATI SERIE C, TUTTE LE PARTITE

Due posticipi anche nel programma dei risultati Serie C per la trentunesima giornata del girone B, anche se nel gruppo dell’Italia centrale avremo una piccola differenza per quanto riguarda gli orari d’inizio delle partite: alle ore 20.30 ecco Cesena Gubbio, con la capolista che vorrà provare a voltare subito pagina dopo la sconfitta contro la Carrarese ma dovrà affrontare gli ostici umbri, mentre il via sarà alle ore 20.45 per Sestri Levante Recanatese, partita decisamente più delicata per la lotta salvezza.

Dulcis in fundo, ecco naturalmente il girone C, anche perché i risultati Serie C avranno ben tre posticipi ancora da vivere nel girone dell’Italia meridionale per la trentunesima giornata. In questo caso gli appuntamenti saranno tutti alle ore 20.45 e pure in questo caso deve ancora giocare la capolista, anche se le Vespe arrivano dal colpaccio sul campo del Latina. Ci attendono allora Juve Stabia Taranto, Picerno Monterosi Tuscia e Turris Casertana: che cosa succederà questa sera?

RISULTATI SERIE C, 31^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.45

Fiorenzuola Atalanta U23

Renate Pro Sesto

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 74

Padova 65

Vicenza 53

Atalanta U23, Triestina 50

Legnago Salus 48

Giana Erminio, Pro Patria, Lumezzane 42

Trento 41

Albinoleffe 40

Pro Vercelli, Virtus Verona 39

Renate 37

Arzignano 35

Novara, Pergolettese 33

Fiorenzuola 27

Pro Sesto 23

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

ore 20.30

Cesena Gubbio

ore 20.45

Sestri Levante Recanatese

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 74

Torres 68

Carrarese 57

Perugia 55

Gubbio 51

Pescara 45

Pontedera 44

Juventus U23 42

Arezzo 41

Lucchese, Pineto 39

Rimini 38

Entella 37

Spal 35

Vis Pesaro, Ancona 33

Sestri Levante 31

Recanatese 30

Olbia 22

Fermana 21

GIRONE C

ore 20.45

Juve Stabia Taranto

Picerno Monterosi Tuscia

Turris Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 64

Benevento 58

Avellino 54

Picerno 51

Taranto (-4) 49

Casertana 48

Crotone, Giugliano 46

Latina 44

Sorrento 41

Audace Cerignola, Acr Messina 40

Foggia 39

Potenza 37

Catania 36

Monopoli, Turris 29

Virtus Francavilla 27

Monterosi 24

Brindisi 19











