RISULTATI SERIE C: LA SOLITA DOMENICA RICCHISSIMA!

Solita ricca domenica con i risultati Serie C: il 20 ottobre la decima giornata nel campionato di terza divisione ci propone 13 partite, suddivise in tre del girone A e cinque a testa per i gironi A e B. Come da qualche settimana a questa parte si comincia dal lunch match: oggi alle ore 12:30 avremo Lecco Pergolettese, il programma prosegue poi con le due classiche fasce orarie delle 15:00 e delle 17:30 e, infine, la sola Crotone Taranto si giocherà alle ore 19:30. Dunque per i risultati Serie C abbiamo tanta carne al fuoco: tra i temi principali anche la possibile fuga del Padova che ha già un più che interessante margine nella classifica del girone A.

I biancoscudati sono partiti alla grandissima e nella decima giornata ospitano una Feralpisalò che ha tirato il freno a mano all’inizio ma ora sembra essere in ripresa, arriva da due vittorie e dunque è in fiducia puntando a una bella risalita. Serve però frenare la corsa della capolista, e che le inseguitrici inizino a racimolare punti: tra queste anche il Lecco, altra squadra che è appena tornata protagonista dei risultati Serie C con la retrocessione e vuole ritrovare le sensazioni che due anni fa avevano portato alla storica promozione. Staremo dunque a vedere quello che ci racconteranno i campi tra poche ore per i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C: DUE SFIDE MOLTO IMPORTANTI

Proseguiamo dunque l’analisi sui risultati Serie C per questa domenica dicendo che nel girone B si gioca un’intrigante e delicata sfida per la salvezza: il Milan Futuro è la terza formazione che è partita con il progetto seconda squadra in Serie C, non ha avuto fino a questo momento un cammino scintillante e infatti è penultimo in classifica, il tempo per recuperare c’è e gli esempi della Juventus ci dicono che le rimonte sono sempre possibili. Naturalmente bisogna iniziare a ingranare abbastanza presto: oggi c’è una bella occasione perché il Legnago Salus è il fanalino di coda nel girone B, ha una sola vittoria a fronte di otto sconfitte ed è seriamente candidato alla retrocessione.

In realtà in questo raggruppamento abbiamo anche la scintillante Torres Ternana: a Sassari le due squadre si giocano idealmente un bel pezzo di promozione per quanto sia prematuro dirlo, abbiamo già visto che la corsa al primo posto nella classifica del girone B è davvero entusiasmante e allora la sfida di oggi potrebbe dirci ancora di più sulle ambizioni delle due squadre in correlazione a quelle di Pescara ed Entella, senza dimenticarsi delle altre. Ora andiamo a presentare il quadro completo delle partite che oggi ci faranno compagnia con i risultati Serie C, poi sarà tempo di giocare.

RISULTATI SERIE C: 10^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Lecce Pergolettese

Ore 15:00 Trento Pro Vercelli

Ore 17:30 Padova Feralpisalò

GIRONE B

Ore 15:00 Gubbio Pontedera

Ore 15:00 Torres Ternana

Ore 17:30 Carpi Lucchese

Ore 17:30 Entella Vis Pesaro

Ore 17:30 Milan Futuro Legnago Salus

GIRONE C

Ore 15:00 Foggia Catania

Ore 15:00 Juventus Next Gen Avellino

Ore 15:00 Trapani Audace Cerignola

Ore 17:30 Acr Messina Monopoli

Ore 19:30 Crotone Taranto